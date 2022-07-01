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Українська співачка SHADU заспівала про важливе: "Коли я повернуся додому"

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Українська співачка SHADU заспівала про важливе: "Коли я повернуся додому" - фото 1

Її творчість з блискавично швидкістю набирає обертів, вона фешн-блогер та співачка, яка знає що саме потрібно її аудиторії. "Коли я" – нова пісня, яка має на меті оспівати та показати ті прекрасні почуття, коли українець ступає на рідну землю.

У час коли в Україні йде війна, займатися творчістю і робити те, чим може бути корисним кожен українець – святий обов'язок. Окрім волонтерства SHADU вирішила заспівати про почуття, які переживатиме кожен, хто повертається додому.

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"Словами нереально передати те, що у кожного, коли він повертається додому. Нехай кожен відчує ті відчуття, той внутрішній стан, який аж випирає з середини. Ми всі обов'язково повернемось, багато вже повернусь – разом до перемоги", – розповіла SHADU.

Основний меседж пісні, можна зрозуміти у цих рядках: "Коли я повернуся до свого додому, я буду жити не як раніше, я буду любити усе навколо – і ще сильніше!"

"Я маю одне правило: коли мені добре – я сідаю за клавіші та пишу музику, коли мені погано – теж лікуюсь творчістю. Так з'явилася пісня "Коли я…". Це не просто пісня – це крик моєї душі. У ній – всі мої переживання, вся моя туга за домом!", – доповнила співачка.

Слухати пісню SHADU – Коли я:

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