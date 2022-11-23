Українка Вікторія Кохана переспівала хіт Стінга та майже рік не покидає музичні чарти

Українська композиторка та співачка Вікторія Кохана переспівала світовий хіт “Desert Rose” майже рік тому. Але й досі міцно тримає позиції у світових музичних чартах, набираючи мільйонні перегляди та прослуховування у різних сервісах.

Вперше пісня прозвучала у 1999 році. Британський виконавець Стінг описав її, як композицію про любовну, філософську та болючу тугу, а також про очікування дива. Досить символічний опис, зважаючи на те, що 22 роки потому за абсолютно неймовірних обставин американський лейбл Universal Music Group вирішив відродити хіт, та долучив до роботи українських музикантів.

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До роботи над композицією долучилися саунд-продюсер RunStar та Вікторія Кохана.

Великим успіхом було доторкнутися до творчості такого великого музиканта, і знайти відгук серед шанувальників його музики та просто меломанів з усього світу. Стінг безумовна музична ікона. Я щиро вважаю його одним із найкращих артистів 20 століття. Без нього сучасна музика була б неможлива, як і класична без Моцарта, – прокоментувала Вікторія Кохана.

Вікторія Кохана переспівала хіт Стінга / Фото пресслужби артистки

15 мільйонів переглядів на YouTube – Вікторія Кохана у світових трендах

Наразі Lyric відео на пісню вже переглянули понад 15 мільйонів користувачів YouTube. Хіт був відмічений зіркою Apple Music, а також опинився у чарті Billboard – найавторитетнішого музичного рейтингу у світі, розміщення у якому є ознакою визнання.

Крім цього, кавер потрапив до TOP 100 Global Shazam, TOP 1000 TikTok World, TOP 100 ITunes. Трек прослухали в ТikТок понад 200 мільйонів разів, відзняли сотні тисяч відео, та зробили хіт вірусним явищем.

"Я щиро рада, що рімейк на пісню Стінга "Desert rose", над яким працював український продакшн, досяг таких приголомшливих результатів у стрімінгу та потрапив у світові чарти, – каже українська композиторка та співачка Вікторія Кохана. – Безумовно, я вдячна лейблу та менеджменту за те, що вони доклали максимум зусиль у світовій розкрутці треку, створеного в Україні. Нам, українським музикантам, дуже приємно опинитись у світовому чарті Billboard. Для нас це величезна честь та відповідальність".

Кавер на пісню Стінга "Desert rose" у виконанні Вікторіх Коханої: відео