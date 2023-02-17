Українець бореться за звання найкращого футболіста тижня Ліги Європи

Футбольний півзахисник "Шахтаря" Дмитро Криськів опинився до списку претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи УЄФА.

На звання найкращого гравця претендують чотири футболісти, серед яких опинився і півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів, повідомляє УЄФА.

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"Гірники" обіграли вдома Ренн у рамках першого поєдинку проти французів в 1/16 фіналу Ліги Європи. Півзахисник Дмитро Криськів забив перший гол "Шахтаря" у ворота "Ренна".

Отже, конкурентами Криськіва є захисник Монако Аксель Дісасі, який забив гол Байєру (3:2), форвард Севільї Лукас Окампос, який вразив ворота ПСВ (3:0) і нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд, який голом допоміг здобути нічию у матчі з Барселоною (2:2).

Підтримати українця можна шляхом голосування на офіційному сайті УЄФА.

Dmytro Kryskiv / UEFA

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