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У всьому винні пожежі: коали потрапили до списку зникаючих видів
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Влада Австралії внесла коал до списку зникаючих видів у штатах Квінсленд і Новий Південний Уельс, а також на Австралійській столичній території (ACT). Таке рішення влада ухвалила після різкого скорочення чисельності цих тварин.
Як повідомляє BBC, популяції коал загрожує безліч явищ, серед яких розчищення земель, лісові пожежі, посухи та хвороби. Влада рекомендувала вжити термінових заходів для порятунку коал, чиє місце існування продовжує зменшуватися в тому числі через зміни клімату.
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За словами міністра довкілля Сюзан Лей, зараз політики готують план відновлення популяції тварин.
"Те, що коали потрапили до цього списку, означає, що відтепер дії, спрямовані на їхню охорону, матимуть пріоритет", – зазначила Лей.
Ще у 2012 році коал внесли до списку вразливих.
"За десятиліття коали стали спочатку вразливим, а тепер видом, що зникає. Це надзвичайно швидке зменшення (чисельності)", – сказав Стюарт Бланч, еколог австралійського підрозділу Всесвітнього фонду дикої природи.
У 2020 році влада Нового Південного Уельсу опублікувала звіт, в якому повідомляється, що в цьому австралійському штаті коали вимруть вже до 2050 року. Так, якщо у 2018 році населення коал у дикій природі оцінювалося в 45 – 82 тисячі особин, то зараз – у 32 – 58 тисяч.
Наголошується, що у всіх 128 округах Австралії чисельність тварин скоротилася і лише в одному регіоні вона перевищує 5 тисяч особин. А в деяких округах залишилося менш як десять коал.
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