У Таїланді можуть з'явитися в'язниці для туристів

Роки минають, а туристичні атракції стають лише божевільнішими. Це вкотре доводить можливість запуску в'язниць для туристів в Таїланді. Для чого їх відкриватимуть та як вони працюватимуть розповідаємо далі.

Департамент виправних установ Таїланду вирішив відкрити для туристів в'язниці – як нову визначну пам'ятку. Вже зараз для них доступні п'ять виправних установ, а згодом до проєкту планують приєднати ще 67 місць.

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Там проводитимуть заходи, спрямовані на адаптацію в'язнів до життя після в'язниці і зміну іміджу виправних установ. Наприклад, організують конкурси кухарів, а також відкриють магазини з товарами від в'язнів.

"Ув'язнені вибирають для себе нові види діяльності, отримують професію, щоб після звільнення скоріше повернутися до нормального життя в суспільстві. Подібний експеримент дозволяє змінити ставлення до тюремного "похмурому світу" і представити його світом можливостей", – вважають представники влади країни.

У в'язницях проводитимуть усілякі заходи для адаптації в'язнів

Тішить, що туристів туди возитимуть, аби показати, що реальне життя у в'язницях суттєво відрізняється від того, що нам показують у голлівудських блокбастерах. Цікаве інше: чи пропонуватимуть туристам спробувати, як це – побувати за ґратами.

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