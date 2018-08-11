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У США мають намір розробити альтернативу GPS

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Альтернатива GPS - фото 1
Альтернатива GPS / radmo

Про це йдеться в звіті американського оборонного відомства про перспективи розвитку космічних сил країни.

Пентагон поставив мету розвивати альтернативні системи глобального позиціонування і навігації на випадок, якщо діюча супутникова система GPS буде подавлена.

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Діюча супутникова система GPS - фото 269398
Діюча супутникова система GPS

У перспективі американські військові створять чотири підрозділи в своїх космічних силах: бойове командування, агентство по закупках супутників для використання у військових цілях і бойовий склад повітряно-космічних сил, агентство з космічного розвитку, а також сили космічних операцій.

Робота підрозділів буде націлена на відображення перешкод в спеціалізованих військових супутникових комунікаціях, на розширення можливостей глобальних навігаційних систем та іншого.

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Джерело: media.defense
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