У США мають намір розробити альтернативу GPS

Про це йдеться в звіті американського оборонного відомства про перспективи розвитку космічних сил країни.

Пентагон поставив мету розвивати альтернативні системи глобального позиціонування і навігації на випадок, якщо діюча супутникова система GPS буде подавлена.

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Діюча супутникова система GPS

У перспективі американські військові створять чотири підрозділи в своїх космічних силах: бойове командування, агентство по закупках супутників для використання у військових цілях і бойовий склад повітряно-космічних сил, агентство з космічного розвитку, а також сили космічних операцій.

Робота підрозділів буде націлена на відображення перешкод в спеціалізованих військових супутникових комунікаціях, на розширення можливостей глобальних навігаційних систем та іншого.

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