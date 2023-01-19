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У МОЗ розповіли, що робити у разі перелому

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У МОЗ розповіли, що робити у разі перелому - фото 1

Коли варто запідозрити перелом кінцівки та що робити першочергово, аби не нашкодити — ці правила домедичної допомоги повинні знати всі.

Найперше, що потрібно вміти розрізняти, це відкритий і закритий перелом. Якщо перелом відкритий – в його місці буде болюча рана, можлива також кровотеча. Кінцівка може набути незвичної неприродної форми й навіть стати активно рухлива.

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Отже, що потрібно робити, надаючи першу домедичну допомогу, при відкритому переломі:

  • розрізати одяг і оглянути рану
  • зупинити кровотечу, якщо вона є (накласти пов'язку, що тисне, або кровоспинний джгут)
  • коли кровотеча припиниться, накласти на рану стерильну пов'язку
  • допомогти постраждалому прийняти таке положення, при якому найменше болить
  • якщо ви пройшли відповідне навчання — знерухомити ушкоджену кінцівку. Якщо ні – не чіпати її
  • зігріти постраждалого, вкрити його ковдрою чи курткою
  • спостерігати за постраждалим до приїзду медиків, у разі погіршення стану терміново телефонувати за номером 103

Примітка: Якщо постраждалий знепритомнів і не має ознак життя, розпочати серцево-легеневу реанімацію.

У МОЗ розповіли, що робити у разі перелому - фото 518544

Закритий перелом дає про себе знати при болю без порушення цілісності шкіри, але під нею може утворитися гематома. Пошкоджена кінцівка сильно набрякає.

Що робити при закритому переломі:

  • допомогти постраждалому прийняти таке положення, в якому йому найменше болітиме
  • якщо ви пройшли відповідне навчання — знерухомити ушкоджену кінцівку. Якщо ні – не чіпати її
  • зігріти постраждалого, вкрити його ковдрою чи курткою
  • спостерігати за постраждалим до приїзду медиків, у разі погіршення стану терміново телефонувати за номером 103

Примітка: Якщо постраждалий знепритомнів і не має ознак життя, розпочати серцево-легеневу реанімацію.

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