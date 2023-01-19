У МОЗ розповіли, що робити у разі перелому

Коли варто запідозрити перелом кінцівки та що робити першочергово, аби не нашкодити — ці правила домедичної допомоги повинні знати всі.

Найперше, що потрібно вміти розрізняти, це відкритий і закритий перелом. Якщо перелом відкритий – в його місці буде болюча рана, можлива також кровотеча. Кінцівка може набути незвичної неприродної форми й навіть стати активно рухлива.

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Отже, що потрібно робити, надаючи першу домедичну допомогу, при відкритому переломі:

розрізати одяг і оглянути рану

зупинити кровотечу, якщо вона є (накласти пов'язку, що тисне, або кровоспинний джгут)

коли кровотеча припиниться, накласти на рану стерильну пов'язку

допомогти постраждалому прийняти таке положення, при якому найменше болить

якщо ви пройшли відповідне навчання — знерухомити ушкоджену кінцівку. Якщо ні – не чіпати її

зігріти постраждалого, вкрити його ковдрою чи курткою

спостерігати за постраждалим до приїзду медиків, у разі погіршення стану терміново телефонувати за номером 103

Примітка: Якщо постраждалий знепритомнів і не має ознак життя, розпочати серцево-легеневу реанімацію.

Закритий перелом дає про себе знати при болю без порушення цілісності шкіри, але під нею може утворитися гематома. Пошкоджена кінцівка сильно набрякає.

Що робити при закритому переломі:

допомогти постраждалому прийняти таке положення, в якому йому найменше болітиме

якщо ви пройшли відповідне навчання — знерухомити ушкоджену кінцівку. Якщо ні – не чіпати її

зігріти постраждалого, вкрити його ковдрою чи курткою

спостерігати за постраждалим до приїзду медиків, у разі погіршення стану терміново телефонувати за номером 103

Примітка: Якщо постраждалий знепритомнів і не має ознак життя, розпочати серцево-легеневу реанімацію.

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