У мережі розповіли, коли покажуть спадкоємця легендарного DeLorean DMC-12

Компанія DeLorean Motor Company (DMC) з техаського міста Хамбл готується представити спадкоємця купе DMC-12. Воно стало культовим після кінотрилогії "Назад у майбутнє".

Через рік після публікації першого тизера американці виклали 15-секундне відео та розкрили термін прем'єри моделі. Вона має відбутися до кінця 2022 року. Судячи з тегів у Twitter, майбутня модель отримає електричну силову установку та нову назву – DeLorean EVolved.

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До розробки дизайну нового Delorean залучили компанію ItalDesign. Вона створювала оригінальний спорткар. Зокрема, за його зовнішність відповідав Джорджетто Джуджаро, який володіє філією італійського ательє.

Як і належить тизеру, відео не дуже інформативне, проте на ньому можна розглянути двері типу "крила чайки", як у моделі родом з 80-х. На останніх кадрах засвітилися рельєфний капот і ламана смуга, що світиться, з V-подібним елементом спереду. Хоча на торішньому тизері місце по центру було віддано під шильдик DMC.

Офіційних даних про силову установку поки немає, якщо не брати до уваги натяк на електротягу в Twitter. В основу EVolved може лягти нова масштабована платформа розробки ItalDesign та британської інжинірингової компанії Williams Advanced Engineering. Вона дозволить використовувати двигуни загальною потужністю до 1360 кінських сил (1000 кіловат) та акумулятори, що забезпечують подолання до 1000 кілометрів шляху без підзарядки.

DeLorean Motor Company була заснована в 1995 році та не має прямого стосунку до DMC із Детройта, що випустила оригінальний автомобіль. У 1997 році її засновник Стівен Вінн викупив права на збанкрутілу марку, а до 2000-х виникла ідея відновити виробництво спорткарів. Однак поки невідомо, чи пустять новий Delorean у серію, чи він виявиться штучним шоу-каром.

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