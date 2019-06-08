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У Instagram-сторіс з'явився караоке-режим

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Instagram продовжує удосконалювати сторіс - фото 1
Instagram продовжує удосконалювати сторіс

Популярна по всьому світу соціальна мережа Instagram ввела нову функцію для фанатів сторіс. Тепер можна не лише редагувати текст, додавати до нього емодзі, анімацію та інші елементи, а й створювати своєрідні караоке-ролики.

Відразу зазначимо, що ця функція буде доступна не у всіх регіонах.

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Наразі користувачі України не зможуть робити сторіс з караоке-тексом, але цілком імовірно, що такий функціонал буде доступним пізніше.

Нагадаємо, що останнім часом Instagram добряче попрацював над сторіс, додавши підтримку композицій з SoundCloud, Spotify, Shazam. Також можна ділитися переглянутими на Netflix фільмами та серіалами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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