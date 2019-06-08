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У Instagram-сторіс з'явився караоке-режим
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Популярна по всьому світу соціальна мережа Instagram ввела нову функцію для фанатів сторіс. Тепер можна не лише редагувати текст, додавати до нього емодзі, анімацію та інші елементи, а й створювати своєрідні караоке-ролики.
Відразу зазначимо, що ця функція буде доступна не у всіх регіонах.
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Наразі користувачі України не зможуть робити сторіс з караоке-тексом, але цілком імовірно, що такий функціонал буде доступним пізніше.
Нагадаємо, що останнім часом Instagram добряче попрацював над сторіс, додавши підтримку композицій з SoundCloud, Spotify, Shazam. Також можна ділитися переглянутими на Netflix фільмами та серіалами.
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