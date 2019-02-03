У Флориді з'явився свій віртуальний Сальвадор Далі

З віртуальним Далі можна поспілкуватися про його життя та творчість / YouTube

Відвідувачів Музею Сальвадора Далі у Флориді вже навесні почне зустрічати "клон" великого митця. Виглядає віртуальний Далі як живий.

Музей створив інтерактивну копію екстравагантного художника Сальвадора Далі на основі архівних матеріалів та інтерв'ю з ним.

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Штучний інтелект, який дозволяє клону спілкуватися з відвідувачами музею, розробляла компанія Goodby Silverstein & Partners (GS & P).

До створення віртуальної версії, крім штучного інтелекту, було задіяно актора зі схожими фізичними характеристиками. Віртуальний Далі зможе поспілкуватися з відвідувачами музею про своє життя і філософію, а також прокоментувати події, що відбулися після його смерті.

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