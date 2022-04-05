У Facebook пояснили, чому приховували хештеги Bucha і BuchaMassacre

У Facebook підтвердили, що соцмережі Meta приховували дописи з хештегами #Bucha і #BuchaMassacre, проте пояснили, чому так сталося. Зараз заблоковані публікації пробують повернути.

Якщо користувачі соцмереж Meta публікували пости про геноцид українців, який чинили військові рф в Бучі, то алгоритми приховували такі дописи. Забороненими стали хештеги #Bucha і #BuchaMassacre.

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У Facebook відреагували на таке приховування та пояснили, чому таке сталося. Винен алгоритм – на хештеги #Bucha і #BuchaMassacre почали масово скаржитися користувачі з росії.

"Це сталося автоматично через графічний контент, який люди розміщували з використанням цих хештегів. Коли ми вчора дізналися про проблему, ми швидко розблокували хештеги", – написав представник Meta Енді Стоун твіттері.

У Meta запевнили, що знають про проблему, а модератори уже працюють над тим, щоб розблокувати ці хештеги та відновити доступ до заблокованих дописів.

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