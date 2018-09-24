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У цьому віці жінки зраджують найчастіше

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Названо вік, на який припадає пік зрад серед жінок - фото 1
Названо вік, на який припадає пік зрад серед жінок / goroskope

Звичайно ж, подружні зради залежать не лише від віку, погоди та настрою. На те, щоб вона "стрибнула в гречку" впливає велика кількість чинників: чи регулярний у вас секс, чи поважаєте ви один одного, чи розумієте ви один одного.

От нещодавнє дослідження показало, що в жінок існує певний вік, під час якого вони особливо прагнуть зрадити своєму партнеру. Будьте готовими до цього.

І ще: Ці ознаки свідчать про те, що ви – запасний варіант для неї

Дослідження провів сайт знайомств Victoria Milanc. Він, до слова, спеціалізується на знайомстві людей, котрі уже перебувають у шлюбі.

З'ясувалося, що більшість жінок зареєструвалися на сайті, тобто відчули непереборну тягу до зради, у віці 36 років.

У цьому віці жінки найчастіше схильні до зрад - фото 278015
У цьому віці жінки найчастіше схильні до зрад / LiveJournal

Зазначимо, що нещодавно той же сайт проводив опитування з метою дізнатися, в якому ж віці більшість жінок виходять заміж. Виявилося, що в середньому – у 29 років. Так що, мабуть, міф про те, що через сім років сімейне життя перестає здаватися таким уже милим і романтичним, – не зовсім міф.

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Джерело: victoriamilan
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