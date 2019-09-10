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У Британії знайшли перстень, який належав Шекспіру

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Вільям Шекспір - фото 1
Вільям Шекспір / mvsnoticias

Британська пенсіонерка Сью Кілверт знайшла перстень який міг належати англійському поету і драматургу Вільяму Шекспіру, що жив між 1564 і 1616 роками.

66-річна жінка, яка в свій вільний час займається пошуком скарбів за допомогою металошукача, виявила прикрасу, оглядаючи поле біля Шекспірівського залу в Воріку. Саме там, в 1559 році, поет написав п'єсу Як вам це сподобається.

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Жінка вирила 8-дюймову яму і раптом отримала сигнал про металеві предмети на дні. Там вона побачила невеликий перстень з ніжною червоно-білою емаллю, на якому був напис Truth Betrayes Not (Правда не зраджує).

У Британії знайшли перстень, який належав Шекспіру - фото 353680

У XV-XVII століттях такі дорогоцінні вироби можна було часто зустріти на території Англії та Франції. Тоді представники сильної статі наносили на прикраси гравіювання і підносили їх дамам серця як подарунок.

У Британії знайшли перстень, який належав Шекспіру - фото 353679

Сью Кілверт зізналася, що дуже хоче зберегти знахідку, "яка буває один раз в житті", але їй доведеться відмовитися від персня, якщо його оголосять скарбом відповідно до британського законодавства.

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Джерело: mvsnoticias
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