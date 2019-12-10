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Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон

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схеми для вирізання зимових витинанок - фото 1
схеми для вирізання зимових витинанок

Перед новорічними святами важливо відповідно прикрасити дім. Зібрали для вас найкращі схеми для вирізання сніжинок та зимового декору.

Ці сніжинки не просто гарні прикраси, а справжній традиційний український декор – витинанки! Діти та дорослі люблять ввімкнути свою фантазію та вирізати чудернацькі візерунки. Беріть ці схеми за основу або надихайтеся прикладами й творіть самотужки.

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Щоб скачати фото безкоштовно – клікніть на нього правою кнопкою миші (власникам мобільних слід натиснути на картинку пальцем і зачекати на випливаюче вікно) – далі оберіть опцію "зберегти". Готово!

Декоративні сніжинки з трикутників

Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372738
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372739
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372740
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372742
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372745
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372757
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372761
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372762
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372764
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372763
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372766
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372767

Покрокова схема для вирізання сніжинок

Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372753
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372730
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372731
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372752
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372743
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372755
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372728
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372727
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372735
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372760
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372729
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372759
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372765
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372732

Трафарети новорічних сніжинок

Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372733
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372734
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372736
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372737
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372741
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372744
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372746
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372747
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372749
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372750
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372751
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372754
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372756
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372758
Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон - фото 372748

До теми: Вірші про Новий рік 2020: найкращі новорічні віршики для дітей

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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