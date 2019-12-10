Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон

Перед новорічними святами важливо відповідно прикрасити дім. Зібрали для вас найкращі схеми для вирізання сніжинок та зимового декору.

Ці сніжинки не просто гарні прикраси, а справжній традиційний український декор – витинанки! Діти та дорослі люблять ввімкнути свою фантазію та вирізати чудернацькі візерунки. Беріть ці схеми за основу або надихайтеся прикладами й творіть самотужки.

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Щоб скачати фото безкоштовно – клікніть на нього правою кнопкою миші (власникам мобільних слід натиснути на картинку пальцем і зачекати на випливаюче вікно) – далі оберіть опцію "зберегти". Готово!

Декоративні сніжинки з трикутників

Покрокова схема для вирізання сніжинок Трафарети новорічних сніжинок До теми: Вірші про Новий рік 2020: найкращі новорічні віршики для дітей