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Трафарети на Новий рік: шаблони, як зробити витинанки для вікон
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Перед новорічними святами важливо відповідно прикрасити дім. Зібрали для вас найкращі схеми для вирізання сніжинок та зимового декору.
Ці сніжинки не просто гарні прикраси, а справжній традиційний український декор – витинанки! Діти та дорослі люблять ввімкнути свою фантазію та вирізати чудернацькі візерунки. Беріть ці схеми за основу або надихайтеся прикладами й творіть самотужки.
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Щоб скачати фото безкоштовно – клікніть на нього правою кнопкою миші (власникам мобільних слід натиснути на картинку пальцем і зачекати на випливаюче вікно) – далі оберіть опцію "зберегти". Готово!
Декоративні сніжинки з трикутників
Покрокова схема для вирізання сніжинок
Трафарети новорічних сніжинок
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