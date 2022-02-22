Топ 6 українських оперних співачок, на яких варто підписатися в інстаграмі

Підготували для вас добірку оперних співачок, які служать в українських театрах, популяризують своїми фото та відео музичне мистецтво, привертають увагу до опери та прищеплюють любов українцям до культурного дозвілля.

Олена Гребенюк

Олена Гребенюк – 46-річна українська оперна співачка. Її голос – сопрано. Вона закінчила консерваторію та співпрацює з Київською оперою. Олена Гребенюк, певно, наймедійніша українська оперна співачка, адже бере участь у різноманітних шоу та телевізійних програмах. За її соцмережами стежать майже 3,5 тисячі підписників.

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Олена Бєлкіна

Олена Бєлкіна – 34-річна українська оперна співачка. Її голос – меццо-сопрано. Вчилася у Київському вищому музичному училищі імені Глієра. За нею стежать майже 10 тисяч підписників у соцмережах.

Зоряна Кушплер

Зоряна Кушплер – 46-річна українська оперна співачка. Її голос – мецо-сопрано. Дівчина народилася у творчій сім'ї, адже батьки мали безпосередній зв'язок з музикою. Вона закінчила Львівську національну музичну академію імені Миколи Лисенка. Зараз оперна співачка живе на два міста – Львів та Відень. За нею стежать понад 4 тисячі підписників у соцмережах.

Оксана Дика

Оксана Дика – 43-річна українська оперна співачка. Її голос – сопрано. Освіту здобула у Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського. У соцмережах за нею стежать понад 1 тисяча підписників.

Соломія Лук'янець

Соломія Лук'янець – 20-річна українська оперна співачка. Вона увійшла до Національного реєстру рекордів України як наймолодша оперна співачка країни. Її голос унікальний – колоратурне сопрано, охоплює три октави. За нею стежать майже 6 тисяч підписників у соцмережах.

Ольга Кульчинська

Ольга Кульчинська – 31-річна українська оперна співачка. Її голос – сопрано. Ольга навчалася у Національній музичній академії України імені Петра Чайковського. За нею стежать майже 3 тисяч підписників у соцмережах.

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