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Топ 6 українських балерин, на яких варто підписатися в інстаграмі
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Підготували для вас добірку балерин, які служать в українських театрах, популяризують своїми фото та відео мистецтво танцю, привертають увагу до балету та прищеплюють любов до культурного дозвілля.
Христина Шишпор
- Інстаграм: www.instagram.com/shyshpor_official
Христина Шишпор – 35-річна прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка. Ще у 4 роки Христина пішла на заняття з балету, а у 2020 році артистка балету вже отримала звання народної артистки України. За її діяльністю в соцмережах стежать понад 44,6 тисячі підписників.
І ще: Топ 3 українських фотографи, на яких варто підписатися в інстаграмі
Катерина Кухар
- Інстаграм: www.instagram.com/ekaterinakukhar_official
Катерина Кухар – 40-річна директорка Київського державного хореографічного училища, а також прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка. У п'ять років дівчинка почала займатися спортивною гімнастикою, але одразу перейшла до балетного гуртка. Українська артистка балету стала заслуженою артисткою України у 2012 році, а у 2018 році стала народною артисткою України. У соцмережах Катерини – 331 тисяча підписників.
Наталія Мацак
- Інстаграм: www.instagram.com/natalia_matsak
Наталія Мацак – 39-річна прима Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка. Також українська балерина є заслуженою артисткою України. Вона часто гастролює світом та співпрацює з багатьма відомими артистами балету. Серед її репертуару – 27 ролей. Понад 6 тисяч підписників стежать за соцмережами балерини.
Ольга Кіф'як
- Інстаграм: www.instagram.com/kifyakolga
Ольга Кіф'як – 37-річна перша солістка Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка. Від 5 років вона відвідувала балетну студію. Також ця українська артистка балету у 2012 році стала заслуженою артисткою України. Ольга є володаркою міжнародних нагород та відзнак. У соцмережах балерини майже 2 тисячі підписників.
Наталія Івасенко
- Інстаграм: www.instagram.com/natasha.ivasenko
Наталія Івасенко – солістка одеського Національному академічного театру опери та балету. Серед її репертуару – 15 ролей. Артистка балету вищої категорії потрапила до всеукраїнського рейтингу ТОП-100 "Гордість та краса України". Понад одна тисяч підписників стежать за соцмережами балерини.
Карина Шатковська
- Інстаграм: www.instagram.com/karynashatkovskaya
Карина Шатковська – солістка Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. Лисенка. У 2004 році закінчила Харківське училище культури за класом Сільвестрової. Майже 5 тисяч підписників стежать за соцмережами балерини.
До теми: ТОП-7 котів в Instagram, на яких неможливо не підписатися
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