ТОП 5 найбрудніших предметів вдома

Як би ми часто не прибирали, у квартирі все одно є ТОП предметів, на яких є найбільше бруду та мікробів. Спойлер: навіть обідок унітазу не входить у цей перелік.

Як пише WeChat, найбільша кількість бруду та мікробів у квартирі збирається у холодильнику, пральній машині, кондиціонері, насадці для душу та кухонній витяжці. Таке відкриття стало справжньою сенсацією для домогосподарок Пекіна і вони стали ретельніше ставитися до прибирання начебто безневинних місць.

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Зокрема йдеться про насадку для душу. Такий, здавалося б, гігієнічний предмет збирає згодом велику кількість бактерій, які люблять вологу. Якщо його не протирати засобами для чищення, що містять спирт, мікроби можуть потрапити в організм і викликати розлади травного тракту.

На одному квадратному сантиметрі холодильника може накопичитись до 11,4 мільйона мікробів. Це незрівнянно більше, ніж на унітазі, а в холодильнику зберігається наша їжа. Найнебезпечніші з них – кишкова паличка та золотистий стафілокок, вони розмножуються у недопитому молоці, сирій свинині, рибі, напівфабрикатах та тістечках.

Відповідно до досліджень Центру з контролю та профілактики захворювань КНР, у 80% пральних машин міститься загальна кількість бактерій, що перевищує стандартну.

Крім цього, при прибиранні увагу варто приділяти й кухонній витяжці та кондиціонеру. Причини високої концентрації різноманітних мікроорганізмів у цих повітряних системах очевидні, тому не заощаджуйте на фахівцях, які проведуть чищення і убезпечать вашу сім'ю.

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