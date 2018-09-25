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Тоня Матвієнко без макіяжу захопила мережу

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Артистка позувала без макіяжу - фото 1
Артистка позувала без макіяжу / instagram

Українська співачка Тоня Матвієнко вразила природною красою.

Тоня Матвієнко побувала в Скадовську, де дала концерт.

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Наступного раноку після виступу зірка опублікувала у своєму мікроблозі селфі з цього міста. На знімку Тоня у синій куртці зображена на тлі моря. Артистка позувала без макіяжу, демонструючи свою природну красу.

Нещодавно Тоня Матвієнко також представила чуттєвий кліп на композицію "Хто я для тебе?". У новому відео дружина Арсена Мірзояна постала в нетиповому для себе образі. За задумом режисера, Тоня у кліпі залишилася собою, а от роль чоловіка, якого вона кохає, виконала... камера.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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