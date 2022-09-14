Температура нагадає про літо: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 15 вересня

15 вересня в Україні переважатиме дощова погода, а місцями температура повітря підійметься ледь не до літніх позначок. Детальний прогноз по містах читайте далі.

15 вересня, у четвер, дощі пройдуть майже по всій країні, окрім південних областей, буде очікується суха та сонячна погода. Але у нічні та ранкові години водіям варто бути дуже обачними на дорогах через тумани. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

Температура повітря на півдні нагадає про літо, там передбачається +22+26 градусів. Також дуже тепло буде на сході України та в Чернівецькій області, +18+23 градуси. На решті території очікується протягом дня +15+19 градусів, – додала вона.

У Києві 15 вересня прогнозується хмарна та дощова погода, а температура повітря максимально сягне +16.

Прогноз погоди на 15 вересня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +18+20

Івано-Франківськ +19+21

Чернівці +21+23

Тернопіль +19+21

Рівне +18+20

Луцьк +18+20

Вінниця +21+23

Хмельницький +20+22

Житомир +18+20

Чернігів +15+17

Черкаси +19+21

Кропивницький +21+23

Миколаїв +23+25

Одеса +25+27

Херсон +24+26

Сімферополь +25+27

Полтава +17+19

Суми +14+16

Харків +15+17

Дніпро +20+22

Запоріжжя +21+23

Донецьк +17+19

Луганськ +18+20

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