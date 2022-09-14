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Температура нагадає про літо: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 15 вересня

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Прогноз погоди на 15 вересня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 15 вересня 2022 в Україні / Eilis Garvey on Unsplash

15 вересня в Україні переважатиме дощова погода, а місцями температура повітря підійметься ледь не до літніх позначок. Детальний прогноз по містах читайте далі.

15 вересня, у четвер, дощі пройдуть майже по всій країні, окрім південних областей, буде очікується суха та сонячна погода. Але у нічні та ранкові години водіям варто бути дуже обачними на дорогах через тумани. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

Температура повітря на півдні нагадає про літо, там передбачається +22+26 градусів. Також дуже тепло буде на сході України та в Чернівецькій області, +18+23 градуси. На решті території очікується протягом дня +15+19 градусів, – додала вона.

У Києві 15 вересня прогнозується хмарна та дощова погода, а температура повітря максимально сягне +16.

Прогноз погоди на 15 вересня у містах України:

Температура нагадає про літо: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 15 вересня - фото 513041
  • Ужгород +21+23
  • Львів +18+20
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Чернівці +21+23
  • Тернопіль +19+21
  • Рівне +18+20
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +21+23
  • Хмельницький +20+22
  • Житомир +18+20
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +19+21
  • Кропивницький +21+23
  • Миколаїв +23+25
  • Одеса +25+27
  • Херсон +24+26
  • Сімферополь +25+27
  • Полтава +17+19
  • Суми +14+16
  • Харків +15+17
  • Дніпро +20+22
  • Запоріжжя +21+23
  • Донецьк +17+19
  • Луганськ +18+20

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