На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Темна сторона: астрологи назвали декілька безсердечних знаків Зодіаку
-
- 105
Деякі люди з завидною швидкістю готові закрити двері перед носом "зайвої" людини. Астрологи розповіли, хто зі знаків Зодіаку найбільш безсердечний і легко викреслить вас зі свого життя.
Найчерствіші знаки Зодіаку, крім іншого, можуть сильно попсувати життя. Вони, в принципі, ніколи не беруть до уваги почуття і переживання оточуючих, пише timesofindia. Побережіть свою нервову систему!
І ще: Любовні пригоди чекають на ці 4 знаки Зодіаку на початку літа
Діви
Діва відрізняється найбільшою самодостатністю серед інших представників зодіакального кола. З цієї причини і стосунки Діва вибудовує з позиції сили, завжди виставляючи свої умови. Їх порушення сприймаються знаком як особиста образа. Майже всіх представників цього знака воліють тримати на відстані витягнутої руки.
Близнюки
Близнюки можуть багатьом здаватися відкритими і щирими людьми, проте це всього лише фасад. Через свою поверховість і мінливість представники цього знака майже не звертають уваги на чужі проблеми або бажання. Зарозумілість, властива Близнюкам, просто не дозволяє їм бачити людей навколо себе.
Водолії
Вони рідко замислюються про те, що комусь їх поведінка або слова можуть здатися занадто грубими і образливими. Крім того, вони занадто зациклені на своїх проблемах, щоб допомагати оточуючим.
Пам'ятайте, що ніякі гороскопи не впливають на поведінку та характер людини в цілому:)
Це цікаво: Гороскоп на 31 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 31 травня
-
21:40Вчені попередили про можливе виверження найбільшого вулкана на Землі
-
21:151 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Темна сторона: астрологи назвали декілька безсердечних знаків Зодіаку
-
20:19Довгоочікувана Far Cry 6: публікований трейлер культової гри
-
19:45Наталя Могилевська зізналася, що знову набрала зайву вагу (фото)
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:22Забудь про бар: холостяцькі вечірки, які вражають (фото)
-
19:11Розчинна кава: названі плюси вживання такого напою
-
18:44Що постійно говорять один одному щасливі пари
-
18:15Гороскоп на 1 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:46Три продукти, які допоможуть зігнати жир з живота
-
17:20Вілл Сміт показав, як змінився через місяць марафону схуднення
-
16:48Цей фільм б'є усі рекорди у світовому прокаті
-
16:30ТОП 7 нових серіалів червня 2021, які сподобаються всім
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:18Солістка GO_A відповіла на запрошення приїхати в Росію
-
15:50Вчені розповіли про користь казок на ніч
-
15:30Погода в Україні 1 червня: прогноз на перший день літа
-
15:13Маша Єфросиніна спокусила мережу пляжними фото у купальнику
-
14:45Чим небезпечний дефіцит заліза для жінок
-
14:25ТОП 3 програми, які допоможуть кинути курити
-
14:08У Kia показали перші знімки нового Sportage
-
13:51Ровер Curiosity зняв рідкісні хмари на Марсі, які формуються раз на рік
-
13:25Настя Каменських спокусила Instagram пристрасним фото на пляжі у відвертому купальнику
-
12:50Цей папуга переспівує легендарні хіти 80-х років: вражаючі відео
- 31 травня
-
20:44Темна сторона: астрологи назвали декілька безсердечних знаків Зодіаку
-
19:22Забудь про бар: холостяцькі вечірки, які вражають (фото)
-
16:30ТОП 7 нових серіалів червня 2021, які сподобаються всім
-
14:25ТОП 3 програми, які допоможуть кинути курити
-
12:19Найпопулярніші пісні травня: плейлист нових зарубіжних хітів
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 травня
- 30 травня
-
20:50Дівчина тижня: зухвала стрибунка з трампліна Юліане Зайфарт, яка оголилася для Playboy
-
18:48Водійські хитрощі: 3 перевірених способи, як поміняти колесо автомобіля без домкрата
-
16:19Гороскоп на цей тиждень 31 травня – 6 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:20Нова музика весни 2021: добірка кліпів, які гідні вашої уваги
-
12:15Погода у червні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 травня
-
08:19Любовні пригоди чекають на ці 4 знаки Зодіаку на початку літа
- 29 травня
-
21:45МАНЧЕСТЕР СІТІ ▶ ЧЕЛСІ онлайн трансляція: дивитись фінал Ліги чемпіонів 2021
-
18:18Як схуднути за допомогою бігу: 5 відповідей на важливі питання
-
14:20Кінопрем'єри червня 2021: найкращі нові фільми, які варто переглянути
-
12:15Магнітні бурі у червні 2021: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
10:43Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 травня
-
08:13Учені назвали приємне заняття, яке може замінити вам тренування
- 28 травня
-
21:49Які сексуальні фантазії найчастіше навідують чоловіків, а які – жінок: дослідження
-
19:13Як безпечно подорожувати літаком під час пандемії COVID-19: 5 дієвих порад
-
16:49Ідеальна Подорож: вигравайте поповнення рахунку в новій акції від Радіо MAXIMUM і Київстар
-
16:42Rosa Ventorum: Христина Соловій випустила перший свій альбом за 3 роки
-
14:20Музичні новинки травня 2021: плейлист 40+ нових українських пісень
-
12:15Місячний посівний календар на червень 2021: коли і що садити