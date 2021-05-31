Темна сторона: астрологи назвали декілька безсердечних знаків Зодіаку

Деякі люди з завидною швидкістю готові закрити двері перед носом "зайвої" людини. Астрологи розповіли, хто зі знаків Зодіаку найбільш безсердечний і легко викреслить вас зі свого життя.

Найчерствіші знаки Зодіаку, крім іншого, можуть сильно попсувати життя. Вони, в принципі, ніколи не беруть до уваги почуття і переживання оточуючих, пише timesofindia. Побережіть свою нервову систему!

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Діви

Діва відрізняється найбільшою самодостатністю серед інших представників зодіакального кола. З цієї причини і стосунки Діва вибудовує з позиції сили, завжди виставляючи свої умови. Їх порушення сприймаються знаком як особиста образа. Майже всіх представників цього знака воліють тримати на відстані витягнутої руки.

Близнюки

Близнюки можуть багатьом здаватися відкритими і щирими людьми, проте це всього лише фасад. Через свою поверховість і мінливість представники цього знака майже не звертають уваги на чужі проблеми або бажання. Зарозумілість, властива Близнюкам, просто не дозволяє їм бачити людей навколо себе.

Водолії

Вони рідко замислюються про те, що комусь їх поведінка або слова можуть здатися занадто грубими і образливими. Крім того, вони занадто зациклені на своїх проблемах, щоб допомагати оточуючим.

Пам'ятайте, що ніякі гороскопи не впливають на поведінку та характер людини в цілому:)

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