На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Свято музики та благородного смаку: ТМ KOKTEBEL запрошує на фестиваль Odessa JazzFest
-
- 19
Наприкінці вересня Одеса вже традиційно перетворюється на місце вишуканого джазу, яскравих емоцій та витонченого смаку.
Цього року за підтримки бренду KOKTEBEL з 20 по 22 вересня відбудеться 19-й Міжнародний фестиваль Odessa JazzFest, на якому будуть представлені легенди світового джазу та знакові українські гурти.
Що таке Odessa JazzFest?
Фестиваль в Одесі – це завжди поєднання традицій світової джазової культури та водночас сміливих імпровізацій. Вперше фестиваль джазу в Одесі відбувся у 2001 році та тоді музична подія отримала назву "Джаз-карнавал в Одесі". Головною метою фестивалю організатори називають стимулювання відродження одеської джазової школи та повернення українського джазу в загальносвітовий контекст.
Чому KOKTEBEL?
Бренд KOKTEBEL вже багато років міцно асоціюється з джазом та розвитком естетичного смаку, поєднуючи сучасні стандарти якості та традиції виробництва з 1879 року. Саме тому український виробник став партнером дійсно легендарного Odessa JazzFest, а благородний смак і витончений аромат традиційних коньяків ідеально доповнять неповторність джазової музики. Якість коньяків KOKTEBEL постійно відзначається найвищими нагородами на міжнародних дегустаційних конкурсах, і в цьому зможуть переконатися гості фестивалю, для яких буде проведено спеціальну дегустацію благородних напоїв. Хочеш відвідати Odessa JazzFest – заходь на сторінку KOKTEBEL.
Хто виступатиме?
Відкриває концерт замішаний на блискучій віртуозності коктейль з джазу, фанку та електроніки від польсько-литовського проєкту Wojtek Pilichowski and Klaipeda Jazz Band.
Музичні "гурмани" безсумнівно оцінять Anatolian Blues, що відомий поєднаннями американських джазових традицій з пряними турецькими мелодіями.
Композиціями в жанрі symphonic rock радуватимуть львів’яни Rockoko. Легких ноток smooth-джазу додадуть відомий піаніст Олексій Петухов та джазова виконавиця Анна Ткач.
Серед запрошених зірок й австрійське тріо Mario Rom's Interzone, яке посідає помітне місце в авангарді сучасного європейського джазу. Неповторним етно-джазом вражатиме Trio Ivoire та ще багато талановитих та відомих виконавців.
Традиційними для Odessa JazzFest стали й виступи одеситів, які досягли успіхів у світі. Цьогоріч в цій ролі виступатиме блюзмен Олександр Раков, який підготував для гостей фестивалю програму на основі знаменитих Бі Бі Кінга, Отіса Раша та Роберта Джонсона. Завершатиме фестиваль джем-сейшн за участі хедлайнерів.
Більше інформації про Міжнародний 19-й фестиваль Odessa JazzFest дивіться на офіційному сайті.
-
14:32Український лоукостер SkyUp відкриває авіарейси в ОАЕ зі Львова, Запоріжжя та Харкова
-
14:12Жителі Балтимора встановили надувну статую Трампа у вигляді щура: фото
-
13:44Привітання з Днем програміста: прикольні побажання зі святом 13 вересня
-
13:29Леся Нікітюк розбурхала мережу розкішними грудьми
-
13:10Don't call me angel: Майлі Сайрус, Лана Дель Рей та Аріана Гранде випустили спільний кліп
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:50Телескоп Hubble зняв нове приголомшливе фото Сатурна
-
12:26Audi показала прототип незвичайного авто без фар, дорогу якому освітлюють дрони: відео
-
12:10ТЕСТ: наскільки ти програміст у душі?
-
11:55Зірка серіалу Школа Ліза Василенко показала голе фото у пікантній позі
-
11:54Свято музики та благородного смаку: ТМ KOKTEBEL запрошує на фестиваль Odessa JazzFest
-
11:31Ikea запустила YouTube-канал для тих, хто хоче заснути: що на ньому показують
-
11:15П'ятниця 13: прикмети і забобони, що не можна робити в цей день
-
10:57Новий Smart Brabus вразив зовнішнім виглядом і ціною
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:20Користувачі мережі висміяли "зелену" річку в Цюриху: кумедні меми
-
09:49Фахівці назвали найбільш прибутковий автомобіль 2019 року
-
09:21Даша Астаф'єва вразила чуттєвою фотосесією в ліжку
-
08:57Вчені показали на фото мозок матері і дитини під час поцілунку
-
08:25Кліп Потапа побив рекорд переглядів на YouTube
-
07:54Лікарі назвали продукти, які пришвидшують старіння
-
07:30Ford влаштував найбільше у світі зібрання Мустангів
-
07:18Погода в Україні 13 вересня: що чекати у чорну п'ятницю
- 12 вересня
-
23:57Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні
-
23:30Міс Україна 2019: стало відомо, хто переміг у конкурсі краси
-
12:10ТЕСТ: наскільки ти програміст у душі?
-
11:15П'ятниця 13: прикмети і забобони, що не можна робити в цей день
-
07:18Погода в Україні 13 вересня: що чекати у чорну п'ятницю
- 12 вересня
-
23:57Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні
-
20:145 правил ЗСЖ, які негативно впливають на здоров'я
-
17:21Райський відпочинок: чому варто поїхати на Майорку
-
14:15Депутати зі Слуги народу пояснили своє кнопкодавство і дали нову обіцянку
-
12:25Рада відтермінувала штрафи для євроблях: доки можна розмитнити авто
-
07:15Погода в Україні 12 вересня: літня спека повертається
- 11 вересня
-
22:48Названа секс-поза для отримання максимального оргазму
-
20:00ТОП 15 прикольних компліментів, які сподобаються жінкам з почуттям гумору
-
18:31Моделі 90-х: як змінилася сексуальна американка Брук Шилдс (18+)
-
16:00FIFA 20: який рейтинг отримали топові українські футболісти в новій версії гри
-
14:00ТЕСТ: Вгадай авто за рекламним слоганом!
-
12:19Вирішальний гол у матчі Україна – Нігерія: чи зіграв Яремчук рукою?
-
08:55Реакція мережі на представлені iPhone XI: найкращі меми
-
07:19Погода в Україні 11 вересня: бабине літо у розпалі
- 10 вересня
-
21:555 правил відмінного сексу в душі: спробуйте вже сьогодні
-
18:00Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці
-
16:23Куди поїхати восени в Україні: ТОП 7 маршрутів для осіннього відпочинку
-
14:00Річниці весілля по роках від 1 по 80: назви ювілеїв і що прийнято дарувати
-
12:15Чому нові iPhone XI – найпровальніші пристрої компанії Apple
-
11:35Друга Ріка – Сьомий день: вийшов проникливий кліп із Яніною Соколовою
-
07:14Погода в Україні 10 вересня: у Карпатах можливі дощі
- 09 вересня
-
21:455 способів урізноманітнити ваше сексуальне життя