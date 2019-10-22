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Студент-медик зачаровує своїми мандрами: ефектні фото

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Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера - фото 1
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier

Фотограф-самоучка ділиться знімками зі своїх подорожей, викликаючи захват і бажання гайнути якомога далі від рутини. Зацініть!

Знайомтесь, Ханнес Стіер (Hannes Stier) – 22-річний німецький фотограф-самоучка, який навчається на медика і обожнює пригоди. Зараз він мешкає у місті Ерланген. Саме воно вважається одним з провідних у Європі та світі в області розробки та створення сучасної медичної техніки. Однак інтереси хлопця доволі широкі, тому не дивно, що любов до медицини та мандрів спокійно вживаються в одній людині. До того ж, свої подорожі Ханнес публікує на власному профілі в соцмережі Instagram, де за ним стежать понад 75 тис. осіб.

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Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера - фото 279495
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера - фото 279494
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера - фото 279493
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера - фото 279492
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера - фото 279491
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера - фото 279490
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера - фото 279489
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера - фото 279488
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера - фото 279487
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера - фото 279486
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера - фото 279485
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера - фото 279484
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера - фото 279483
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера - фото 279482
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера - фото 279481
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера - фото 279480
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера - фото 279479
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера - фото 279478
Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier

Читайте також: Бібліотека в Мексиці дивує футуристичним дизайном: неймовірні фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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