Студент-медик зачаровує своїми мандрами: ефектні фото

Фотограф-самоучка ділиться знімками зі своїх подорожей, викликаючи захват і бажання гайнути якомога далі від рутини. Зацініть!

Знайомтесь, Ханнес Стіер (Hannes Stier) – 22-річний німецький фотограф-самоучка, який навчається на медика і обожнює пригоди. Зараз він мешкає у місті Ерланген. Саме воно вважається одним з провідних у Європі та світі в області розробки та створення сучасної медичної техніки. Однак інтереси хлопця доволі широкі, тому не дивно, що любов до медицини та мандрів спокійно вживаються в одній людині. До того ж, свої подорожі Ханнес публікує на власному профілі в соцмережі Instagram, де за ним стежать понад 75 тис. осіб.

І ще: Так виглядає найбільш екстремальний в світі ресторан

Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier

Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier

Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier

Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier

Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier

Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier

Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier

Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier

Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier

Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier

Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier

Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier

Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier

Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier

Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier

Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier

Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier

Казкові подорожі в об'єктиві Ханнеса Стіера / instagram.com/hannesstier

Читайте також: Бібліотека в Мексиці дивує футуристичним дизайном: неймовірні фото