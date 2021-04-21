Строительство и продажа элеваторов в Украине в наши дни

Элеватор сегодня – это сложный многокомпонентный комплекс для хранения и переработки больших объемов зерна. Для его эксплуатации необходимы квалифицированные специалисты, современное оснащение.

Но еще большего профессионализма, знания определенных технологий требует строительство элеваторов. Ведь, чтобы построить подобный комплекс, необходимы не только финансовые ресурсы, но и выполнение различных формальностей, связанных с согласованием строительства, получение необходимых разрешительных документов от специализированных инстанций. Компания KMZ Industries занимается не только продажей элеваторов в Украине, но и строительством этих объектов под ключ.

Конструктивные особенности элеваторов

Элеватор – комплексное сооружение, состоящее из нескольких объектов. Основными из них являются:

Силос, саморазгружающаяся установка, цилиндрической формы, имеющая вертикальное положение, с плоским или конусовидным основанием. Материал изготовления силоса – высококачественная сталь, покрытая цинком и защитным составом. Компания предлагает силосы в двух модельных линейках – Brice-Baker (английская разработка) и СМВУ (украинская). Предназначены силосы для перегрузки и длительного хранения зерна. В этом сооружении создаются все необходимые условия для сохранности зерновых культур: оптимальный температурный режим, влажность, вентиляция. Контроль над условиями хранения осуществляется посредством компьютерной системы управления.

Шахтные зерносушилки Brice-Baker (британской разработки) и ДСП (отечественной разработки) мощностью до 300 т/ч. Это высокоэффективные агрегаты, имеющие высокую производительность и долговечность. Их высокие технологические свойства дополняются безопасной эксплуатацией, экологичностью, комфортом в управлении и техническом обслуживании.

Сепараторы для очистки и подготовки зерна к длительному хранению или переработке. Высокотехнологичный универсальный сепаратор КБС (комплексный барабанный сепаратор) от компании KMZ Industries – образец современного оборудования для элеваторов.

Транспортное оснащение: нории, ленточные, винтовые и цепные конвейеры. Они решают трудоемкие логистические задачи внутри элеваторного комплекса – перемещают, разгружают и загружают зерно в бункеры, в транспортные средства для перевозки зерна.

Дополнительное оснащение (самотечное оборудование, перекидные клапаны, реечные задвижки).

Металлические сооружения для обслуживания объектов элеватора – норийные вышки, эстакады, лестницы и т.д.

Элеваторы под ключ

В понятие «строительство элеватора под ключ» входят проектирование, непосредственное строительство, монтаж и оснащение объекта оборудованием, автоматизация технологических процессов, сдача элеватора в эксплуатацию. Компания KMZ Industries выполняет весь комплекс услуг, начиная от создания проекта до ввода объекта в работу. Более того, компания выполняет оснащение элеваторов собственным оборудованием: силосами, зерносушилками шахтного типа, барабанными сепараторами КБС, многочисленным вспомогательным оборудованием.

Монтажные работы выполняются высококвалифицированными специалистами. В результате заказчик получает современный элеватор, с гарантией на 2 года безотказной эксплуатации.

Этапы строительства элеватора

Проектирование начинается с составления бизнес-плана с расчетом окупаемости инвестиций в проект. На этом же этапе определяются основные технологические процессы, оптимальные маршруты поставок и отгрузок зерна, транспортное и технологическое оборудование.

Выбор земельного участка и получение разрешительных документов на строительство. Проектирование, расчет сметы, экспертиза и получение разрешения на строительство.

Поэтапное возведение объекта: закладка фундаментов, монтаж металлоконструкций, монтаж оборудования, монтаж электрокоммуникаций и систем автоматизации, пусконаладка.

Преимущества сотрудничества с KMZ Industries

Заключив договор с нашей компанией, заказчик получает:

Разработку проекта и технологий, поставку качественного оборудования, монтаж, автоматизацию и ввод объекта в эксплуатацию.

Выгодные условия сотрудничества. Если заказать элеватор в компании KMZ Industries, то стоимость строительства элеватора можно оплатить путем льготного кредитования, которое обеспечивают семь партнерских банковских программ.

Компания готова предоставить разные варианты продажи готовых элеваторов, а также строительство их под ключ. Оформить заказ на покупку или строительство зернового элеватора можно на сайте компании. KMZ Industries сотрудничает не только с крупными агропредприятиями, но и с фермерскими хозяйствами.