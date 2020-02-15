Стрітення Господнє 2020: що не можна робити у свято 15 лютого

Стрітення Господнє: що не можна робити

Традиційно віряни святкують Стрітення Господнє 15 лютого. Через 40 днів після Різдва, у християнському календарі це свято символізує явлення Ісуса світові. Читайте далі та дізнайтеся про заборони у цей день.

У цей день в церквах та храмах проводяться богослужіння, а свято супроводжується незмінною традицією освячення церковних свічок, які називаються Стрітенськими. Вважають, що ці воскові свічки захищають дім від вогню та блискавки, хвороб та біди. Їх радять зберігати протягом року, запалювати лише під час молитви, а залишки свічок не викидати, а віддавати у церкву на переплавлення.

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Також у день Стрітення Господнього освячують воду. Такою водою кроплять людей перед визначними життєвими подіями й вважають воду цілющою.

Що не можна робити 15 лютого на Стрітення

Під забороною будь-які важкі роботи. У цей день уникайте важкої фізичної роботи та справ по господарству: прибирання, прання, шиття, вишивання, прядіння, в'язання, роботи на городі тощо. Можна робити лише те, що піде іншим людям на благо. Це варто робити в будні, а не на Стрітення. На релігійні свята заведено присвячувати час Господу, молитвам та очищенню душі. Замість домашніх справ здійсніть добрі вчинки та поспілкуйтеся з близькими людьми.

В принципі на релігійні свята не варто працювати. Серйозність заборони полягає також у тому, що заробляння грошей у цей день вважається гріховним заняттям. Знову ж таки виняток – це професії, які спрямовані на допомогу: лікарі, медпрацівники, доглядальниці тощо.

Стрітення потрібно відзначити тверезо, адже не можна вживати спиртні напої. Всі шкідливі та згубні звички теж під забороною.

Лайка, сварки – під забороною, а також це гріх. Тож нехай день мине у гармонії з навколишніми.

Враховуючи те, що це важливе для вірян свято, то не можна пропускати службу у церкві. Також не забудьте освятити свічку й воду.

На Стрітення не плануйте та не починайте нових справ – вони не будуть такими успішними, як вам би хотілося.

Ще 15 лютого не варто подорожувати, вирушати у далеку дорогу. Це зумовлено більше народними віруваннями та прикметами, адже погода у цей час непередбачувана й мандрівник може потрапити у негоду, що не віщує нічого хорошого.

Також на Стрітення не варто йти в баню, адже це вимагає великої затрати енергії, а знову ж таки важка фізична праця під забороною.

Стрітення Господнє: що не можна робити

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