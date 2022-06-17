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Співачка Оксана Трач презентувала трек "Зозуля" за мотивами народної пісні

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Співачка Оксана Трач презентувала трек "Зозуля" за мотивами народної пісні - фото 1

Українська виконавиця Оксана Трач випустила відеороботу на пісню "Зозуля". У цю композицію лягли народні мотиви та авторське бачення авторки. Слухайте нову українську пісню!

Образ дівчини з цієї пісні та відео, як розповідає Оксана Трач, – це цілеспрямована, впевнена українка з перцем. Її не виводять з рівноваги випадковості. Попри сучасність стилю, коралі в образі вказують на українське коріння.

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"Війна відкрила очі на багато речей і стимулювала більше працювати над своєю сродною працею – популяризацією української пісні. Приспів пісні взятий з народної "Летіла зозуля через мою хату", решта – моє бачення сюжету. Я, як дівчина з характером, вирішила переписати сюжет пісні й додати до неї перцю, який притаманний всім українським дівчатам", – прокоментувала свою нову музичну роботу Оксана Трач.

Слухати пісню Oxana Trach – Зозуля:

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