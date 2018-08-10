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Sony випустить нову консоль на честь рекорду PlayStation
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Керівництво Sony радіє: за всю історію компанії їй вдалося продати понад 500 мільйонів PlayStation.
Скільки б не опиралися прихильники PC-геймінгу висхідній експансії приставок, цифри чітко дають зрозуміти: навіть найпотужніший комп'ютер не замінить консоль.
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Втім, творці популярного пристрою знають, як заманити в свої мережі користувачів, які раніше обходили стороною їх дітище.
Значна цифра 525,3 мільйона заслуговує гідного відзначення і цілком собі зійде як привід знову постаратися вразити найбільш затятих прихильників РС. Саме так, можливо, і подумали співробітники Sony, коли вирішили впустити особливу версію PS4 Pro.
Власники приставки навряд чи кинуться міняти свого бойового товариша задля гарної обгортки, зате тих, хто лише подумував про покупку, лімітована версія напевно підштовхне до рішучих дій.
Крім оновленого дизайну з прозорого пластику, обмежена серія PS4 Pro може похвалиться й гідною комплектацією. Бездротовий контролер DualShock 4, камера PlayStation, гарнітура, підставка і, що найголовніше, жорсткий диск об'ємом 2 ТБ.
У продаж надійде всього 50 000 наборів, так що за ними, ймовірно, доведеться пополювати. У США за консоль просять $ 499,99. Чи з'являться такі приставки на інших ринках – поки невідомо.
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