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Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Смішні валентинки на День закоханих, які показують справжню любов

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Жартівлива картинка з Днем Валентина - фото 1
Жартівлива картинка з Днем Валентина

У День Святого Валентина закохані дарують один одному свої серця у вигляді валентинок. Зазвичай романтичні листівки містять банальні зізнання у почуттях, тож ми вирішили зробити альтернативні валентинки.

Щороку в День Валентина соцмережі пістрявіють червоними сердечками із банальними словами. Якщо вам теж це набридло – поширюйте кумедні, але правдиві валентинки про кохання!

Смішні валентинки на 14 лютого

Смішна валентинка - фото 385743
Смішні валентинки на День закоханих, які показують справжню любов - фото 385748
Прикольна валентинка - фото 385746
Валентинка на день закоханих - фото 385742
Прикольна картинка з Валентином - фото 385740
Романтична валентинка - фото 385747
Весела валентинка - фото 385744
Прикольна валентинка - фото 385745
Смішні валентинки на День закоханих, які показують справжню любов - фото 385739
Смішні валентинки на День закоханих, які показують справжню любов - фото 385741

Читайте також: Привітання з Днем святого Валентина 2020 для закоханих

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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