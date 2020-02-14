Смішні валентинки на День закоханих, які показують справжню любов

У День Святого Валентина закохані дарують один одному свої серця у вигляді валентинок. Зазвичай романтичні листівки містять банальні зізнання у почуттях, тож ми вирішили зробити альтернативні валентинки.

Щороку в День Валентина соцмережі пістрявіють червоними сердечками із банальними словами. Якщо вам теж це набридло – поширюйте кумедні, але правдиві валентинки про кохання!

Смішні валентинки на 14 лютого

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