Смартфон мрії: дизайнер показав, як би міг виглядати iPhone у форматі жабки

Так може виглядати iPhone у формфакторі розкладачки

Перший смартфон Apple із гнучким екраном ще не анонсований, але художник студії ADR Studio Design вже візуалізував гаджет. Це він зробив, спираючись на інсайдерські публікації.

На YouTube-каналі компанії навіть з'явився оригінальний відеоролик, оформлений на кшталт промоматеріалів самої Apple. Він демонструє, як може виглядати перший iPhone у формфакторі розкладачки.

Це цікаво: Інсайдери розповіли, коли Apple може показати нові MacBook Pro на процесорі M2

На думку дизайнера, майбутня новинка Apple з імовірною назвою iPhone Air буде оснащена потрійною основною камерою та корпусом із захистом від води. Відеоряд також демонструє заміну звичного "чубчика" овальним вирізом для селфі-модуля та відсутність портів для зарядки. За чутками, компанія працює одразу над кількома конструкціями доладного смартфона, тому його дизайн до моменту релізу може змінитися.

Інсайдери очікують, що апарат буде побудований на базі 5-нм процесора Apple M1, а його корпус матиме плоскі грані за аналогією до актуальних моделей фірмової серії. Судячи з концептуального відео, конструкція гаджета передбачає мінімальну щілину між частинами корпусу при складанні.

За інформацією відомого галузевого аналітика Мін-Чі Куо, перша "розкладачка" Apple з'явиться на ринку не раніше 2023 року.

Читайте також: Дизайнер на відео показав, як може виглядати iPhone SE (2022)