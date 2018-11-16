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Словаччина – Україна: де і коли дивитися онлайн матч Ліги націй

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Україна vs Словаччина - фото 1
Україна vs Словаччина

Свій останній матч в рамках турніру Ліга націй-2018 збірна Україна проведе 16 листопада на виїзді, де зустрінеться зі Словаччиною. Розповідаємо, коли і на якому каналі дивитися гру, а також де буде онлайн трансляція поєдинку "синьо-жовтих"!

Матч Словаччина – Україна вирішить долю команд у групі 1 дивізіону В Ліги націй. Підопічні Андрія Шевченка вже гарантували собі перше місце та вихід у дивізіон А до європейських грандів, тому для нас цей матч – можливість поекспериментувати.

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Натомість словакам є що втрачати: якщо вони залишаться на останній сходинці в групі, то перейдуть у нижчий дивізіон. Зрештою, ця команда ще не вигравала жодного поєдинку в Лізі націй, тому точно зробить все можливе, щоб здобути очки в цьому поєдинку.

Наскільки сміливими будуть експерименти Шевченка щодо складу і тактики на матч – дізнаємося незабаром. Вболіваємо за "синьо-жовтих" разом!

Коли і де дивитися Словаччина – Україна

  • Місце проведення: Трнава, арена імені Антона Малатинського
  • Дата матчу: 16-11-2018
  • Час: 21:45

Пряма трансляція матчу відбудеться на каналах "Футбол 1" і ТРК "Україна". Дивитися поєдинок онлайн можна на сервісі OLL.tv.

Дивіться також: Відео голів та огляд матчу Україна – Чехія

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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