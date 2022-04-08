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війна

Скільки українців за заборону діяльності УПЦ МП: результати опитування

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Скільки українців за заборону діяльності УПЦ МП: результати опитування - фото 1

Більшість українців підтримують заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Проте 20% українців за те, щоб не втручатися в діяльність церкви.

6 квітня соціологи опитали українців щодо їхнього ставлення до УПЦ МП.

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За результатами опитування, яке провели фахівці соціологічної групи "Рейтинг", 51% українців вважають, що діяльність Української православної церкви Московського патріархату необхідно заборонити.

21% вважає, що варто розглянути м'якіший підхід у вигляді позбавлення пільг та скасування договорів оренди церковних приміщень. Думку, що держава не має втручатись у справи церкви, поділяють 20% респондентів.

74% українців вважають, що УПЦ МП повинна розірвати зв'язки із російською православною церквою. Ще місяць тому підтримка розриву була на 10% менше – до початку війни за відокремлення були 64%.

На заході України найбільше прихильників закриття УПЦ МП. Їх кількість становить 64%. На сході України за схвалення цього рішення лише 29%.

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Скільки українців за заборону діяльності УПЦ МП: результати опитування - фото 502870
Скільки українців за заборону діяльності УПЦ МП: результати опитування - фото 502871

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