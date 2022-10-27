Синоптик розповіла, коли в Україну прийде суттєве похолодання

До кінця місяця в країні затримається комфортна осіння погода з періодичними невеликими дощами. Детальний прогноз на 28 жовтня і далі дізнавайтесь далі.

28 жовтня, у п'ятницю, дощів не очікується, але тумани погіршать видимість на дорогах до 300-500 метрів, тож водіям варто бути особливо обачними за кермом. Середня температура вдень сягне +9+14, а й найтепліше буде у західних та південних областях – до+13+18. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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У Києві 28 жовтня переважатиме волога погода, без суттєвих опадів та з температурою до +13+14, а в суботу вона підійметься до +16.

З найближчих днів найтеплішою в Україні буде субота, +13+19 градусів. Та ще й без якихось особливих дощів та сильного вітру – словом, на суботу плануйте більше бути на вулиці, особливо ті, в кого ще не ввімкнули опалення, бо на вулиці буде явно тепліше. На початку тижня повітря стане холоднішим, вдень стовпчики термометрів крутитимуться поблизу +10+12 градусів. Аж в кінці наступного тижня, впродовж 4-6 листопада, похолодання посилиться, побільшає дощів, – поділилась синоптик.

Прогноз погоди на 28 жовтня по містах України:

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