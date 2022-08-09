SHUMEI – "Online": мережу підкорює нова пісня від автора хіта "Тривога"

У SHUMEI вийшов новий трек "Online". Слухайте на Радіо MAXIMUM ліричну пісню, яка вже претендує стати черговим хітом.

Прем'єра пісні відбулася 8 серпня на YouTube каналі виконавця. І за кілька годин трек "Online" уже набрав тисячі переглядів та вподобайок.

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Аудиторія у захваті, про що не забувають сповістити у коментарях: "Той момент, коли впізнала стоянку, знаходишся далеко від дому і під цю музику тебе розбирає на молекули болю через те, що ти не вдома. Не про любов до чоловіка історія для мене, а про сум за Україною", "Як же це гарно! Музика, слова, виконання, кліп! Олег і героїня кліпу, ну дуже, дуже гармонійно", "Не зупиняйся, в Україні завжди був тільки талант".

Слухати пісню SHUMEI – Online:

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