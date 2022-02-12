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Штучний інтелект Sony обійшов найкращих гонщиків у Gran Turismo Sport
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Компанія Sony AI здійснила прорив у галузі штучного інтелекту. Вона створила так званого інтелектуального агента, або програму, яка обігнала найкращих гонщиків у симуляторі Gran Turismo Sport.
Свою розробку автори назвали Gran Turismo Sophy (GT Sophy). Це перший у світі гоночний ШІ-агент, який глибоко розуміє динаміку та сили, які діють на автомобіль, пише видання Nature. Софі вміє їхати далеко за межами людських можливостей, динамічно вибирає потрібну тактику, але при цьому навчена основ спортивного етикету.
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GT Sophy – спільна технологія Sony AI, Polyphony Digital і Sony Interactive Entertainment. При її створенні використаний новий метод глибокого машинного навчання з підкріпленням (Deep RL). Він заснований на складній системі заохочень та алгоритмі QR-SAC, в який закодували правила гонок та особливий режим тренувань, необхідний для оволодіння всіма нюансами водіння. Зазвичай за допомогою Deep RL "прокачують" ігрові ШІ в мережевих стратегіях реального часу, тому що RL-агенти прораховують свої дії далеко вперед. Але Sony, схоже, вперше застосувала цю методику в гоночному симуляторі.
Для навчання GT Sophy фахівці Sony AI створили веб-платформу DART (Distributed, Asynchronous Rollouts and Training), яка мала доступ до тисячі консолей PlayStation 4 і хмарної ігрової платформи Sony. Кожна консоль збирала дані, необхідні для навчання, або оцінювала вже навчену версію GT Sophy. DART дозволила одночасно проводити сотні симуляцій, з кожним разом покращуючи взаємодію ШІ-агента із середовищем та підвищуючи його навички водіння.
Що вміє Софі? По-перше, вона добре розуміє динаміку автомобіля і блискавично прораховує ідеальну траєкторію руху. По-друге, за частки секунди вибирає потрібну стратегію: наприклад, використовує зону зниженого тиску за машиною, що йде попереду, для здійснення обгону або блокує суперника, не даючи йому її обійти. Нарешті, Софі навчена основ спортивного етикету. За словами авторів, це означає: жодних навмисних аварій і спроб виштовхнути іншого гонщика з траси.
Влітку минулого року Софі стала переможцем двох заїздів Race Together 2021 Challenge, а у жовтні виграла гонку формату FIA Gran Turismo. Але на цьому розробки не припиняться. Вже оголошено, що Sony AI продовжить удосконалювати GT Sophy, а також вивчатиме способи інтеграції ШІ-агента в майбутні симулятори серії Gran Turismo.
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