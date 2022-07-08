Шанувальників гарячого джазу запрошують на концерт у Львові

У неділю, 10 липня, в Стрийському парку біля фонтану відбудеться концерт найстарішого у Львові джаз-бенду "MEDICUS", який грає у стилі діксіленд. Початок о 18:00.

Під час заходу відбуватиметься збір коштів на потреби ЗСУ, повідомляють організатори з ГО Міжнародна Асоціація Мистців та VINIL Concert agency.

І ще: Леся Нікітюк зніматиме новий сезон тревел-шоу Le Маршрутка в умовах війни

"Легендарний та іменитий, найстаріший у Львові джаз-бенд "MEDICUS" буде дарувати Вам прекрасний настрій вже в цю неділю у стрийському парку біля фонтану! Приходьте сім'ями! Буде файно! Вхід вільний!", – запрошують усіх охочих.

Як відомо, діксіленд (англ. Dixieland) – стиль джазу, один з стильових різновидів традиційного джазу, який виник на початку XX століття в штаті Луїзіана в США (точніше – у місті Новий Орлеан); а також джазовий напрямок кінця 1930-х – 1950-х років, який утворився в результаті руху за відродження традиційного джазу. Діксіленд також іноді називають гарячим джазом (hot jazz) або традиційним.

До теми: Голлівудська зірка спродюсувала та озвучила документалку про битву за Харків