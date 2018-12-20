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Серіал За правом любові 8 серія – дивитися онлайн фінал стрічки 20-12-2018

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За правом любові 8 серія - фото 1
За правом любові 8 серія

На 1+1 вийшла фінальна 8 серія нового українського серіалу За правом любові. Що ж трапилося в останньому епізоді та чим здивували творці стрічки? Дивіться відео онлайн!

Серіал За правом любові розповідає про двох друзів, які з дитинства закохані в одну дівчину. За одного з них вона виходить заміж, і змушує іншого змиритися з цим. Але, не все так просто. Адже згодом її чоловік трагічно гине під час роботи у морі...

Дивіться попередню серію: Серіал За правом любові 7 серія

Тим часом інший повертається додому і стає опорою та підтримкою для розбитої горем дівчини. Через деякий час вони одружуються і, за волею долі, знайомляться з іншою парою: дівчиною і її чоловіком, в якому наші герої відразу ж впізнають свого померлого друга. А от він їх зовсім не впізнає...

Як розгортатимуться події заплутаної історії кохання? Стежте за розвитком сюжету разом з нами!

Серіал За правом любові 8 серія – дивитися онлайн фінал стрічки від 20-12-2018:

Читайте також: Дата, коли вийде продовження серіалу Дві матері

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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