Величне століття. Нова володарка: головні актори нового турецького серіалу

На телеканалі 1+1 відбулася прем'єра історичної драми "Величне століття. Нова володарка". Новий турецький серіал розповідає про нащадка легендарної Роксолани та його обраницю. До вашої уваги головні актори, які зіграли в стрічці.

Новий турецький серіал "Величне століття. Нова володарка" описує життя правнука Роксолани – султана Ахмеда I – та його фаворитки, красуні Анастасії, яка згодом стане Кесем-Султан та перетвориться на найвпливовішу жінку Османської імперії.

Події розгортаються в 17 столітті та дивують несподіваними поворотами. Знайомтеся з головними акторами стрічки, яка, без сумніву, підкорить українських телеглядачів.

Актори Величне століття. Нова володарка

Екін Коч – султан Османської Імперії Ахмед I

Майбутній "султан" народився 1992 року поблизу Анталії. Екін самостійно розвивав свої здібності у мистецтві, однак після школи вступив на факультет фінансів. Згодом хлопець зрозумів, що це не його. Екін почав відвідувати курси англійської й наполегливо займався акторською майстерністю.

Хлопець проходив чимало акторських проб, і згодом його помітили. Він отримав роль у турецькому серіалі, де зіграв пліч-о-пліч з відомими акторами. Здібного початківця помітив продюсер Тімур Савджи, який і запропонував Екіну роль султана Ахмеда І. У серіалі він грає роль правителя Османської імперії, що сходить на трон після смерті Султана Мехмеда III.

Нині серце турецького красеня вільне. Екін Коч зустрічався з відомими турецьками кторками Демет Оздемір та Ділою Данишман. Зараз у ньогоа немає коханої дівчини.

Кесем Султан (Анастасія)

Анастасія Тсілімпоу

На роль Кесем Султан претендували понад 60 тисяч турецьких красунь, а в результаті творці серіалу обрали тільки трьох. Роль юної наложниці Анастасії, яку викрали турки для султана Ахмеда, виконала грецька актриса і модель Анастасія Тсілімпоу. На момент зйомок дівчині було 17 років, але своїми здібностями вона не поступалась старшим колегам. Красуня з 5 років займалась моделінгом, виступала в театрі, а у 8 вже отримала першу роль у кіно.

Задля ролі в серіалі Величне століття дівчині з нуля довелося вивчити турецьку мову, але, попри всі складнощі, грецький акцент став її перевагою. Цікаво, що акторка, як і її героїня Кесем, теж родом із Греції, а від народження батьки назвали її Анастасією. Тепер вона стала однією з найбільш високооплачуваних грецьких акторок: за 7 серій акторка отримала космічні гонорари.

До слова, наразі серце юної Анастасії Тсілімпоу вільне. Подейкують про роман Анастасії з її колегами по знімальному майданчику, але акторка заявляла, що це занадто юна для серйозних стосунків.

Берен Саат

Нургюль Ешілчай

Анастасія Цилімпіу

Хюлья Авшар – бабуся падишаха Сафіє Султан

Тюлін Озен – матір падишаха Хандан Султан

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