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Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Серіал Школа: Недитячі ігри 22 серія – дивитися онлайн 2 сезон

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Дивіться нову серію Школи 2! - фото 1
Дивіться нову серію Школи 2!

Другий сезон українського серіалу Школа 2 продовжує дивувати несподіваними поворотами. 25 вересня 2018-го на екрани вийшла нова 22 серія, яка ще більше заплутала телеглядачів. Дивіться свіже відео онлайн!

Серіал Школа 2 розкриває стосунки батьків / дітей, вчителів / учнів, а також показує особливості підліткового віку й таємне життя сучасної молоді.

УВАГА: опис сюжету свіжої серії читайте під відео!

25 вересня на 1+1 вийшла нова серія Школи, яка здивувала несподіваними інтригами. Дивіться усі перипетії у відео!

Серіал Школа 2 сезон 22 серія – дивитися відео онлайн:

СЮЖЕТ: Що сталося у 22 серії?

У школі не вщухають проблеми. Через результати контрольної з фізики Гера викрав журнал і спалив його. Це побачив Даня. Він вирішив взяти провину на себе, щоб його виключили зі школи. Та Макс з Катею вмовили Дарину залишити хлопця.

Тим часом Дарина в учительській розповіла про про фінансові проблеми Каті. Алекс запропонував переїхати до нього, адже у її квартирі небезпечно, а поліція бездіяльна. Катя прийняла пропозицію. Паша дізнався, що у Галини Сергіївни струс мозку. Він навідав її у лікарні. Ваня вмовив Натку порепетирувати у підвалі після занять, і вони гарно провели час. Та ударниця із гурту побачила їх і приревнувала. Груупа теж невдоволена його стосунками з Наткою.

Батько Алекса знову захворів і йому потрібен лікарняний. Дарина звернулася за допомогою до Антона, щоб той знайшов заміну. Він сподівався на потепління стосунква, що не скажеш про "залізну" леді... Далі ще цікавіше! Стежте разом із нами!

Дивіться також: Усі серії нового сезону Школа 2

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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