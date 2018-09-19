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Серіал Школа: Недитячі ігри 19 серія – дивитися онлайн 2 сезон
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Український серіал Школа 2 продовжує дивувати глядачів несподіваними сюжетними поворотами. 19 вересня 2018-го на екрани вийшла нова 19 серія стрічки, у якій вирують справжні пристрасті. Дивіться свіженьке відео онлайн!
2 сезон серіалу Школа розкриває непрості стосунки батьків / дітей, вчителів / учнів, а також показує таємне життя сучасної молоді та особливості підліткового віку.
УВАГА: опис сюжету свіжої серії читайте під відео.
19 вересня на телеканалі 1+1 вийшла нова серія Школи, яка традиційно залишила більше запитань, аніж відповідей. Більше деталей – у відео!
Серіал Школа 2 сезон 19 серія – дивитися відео онлайн:
Що сталося у 19 серії?
Ніка зізналася Каті про ніч, яка підштовхнула її до спроби самогубства і про те, що це Даня її шантажував і саме він причетний до насильства. Кирило, почувши це, навідався до школи і погрожував Дані, але в цей час з'явився Макс, який теж хоче з'ясувати що ж сталося. Він забирає сина зі школи. Розлючений і розчарований його поведінкою, той все ж підтримує хлопця, бо відчуває і свою вину. Даня розповідає, що це Ніка не дала попрощатися йому з мамою і що він це все спланував завчасно. Катя розриває стосунки з Максом через цю ситуацію.
Мері ж вирішила організувати урочисту церемонію розпису. Алекс спантеличений таким рішенням, але не суперечить мамі своєї майбутньої дитини.
Тим часом у школі вирують й інші пристрасті. Тоха пішов на побачення з Сонею. Вчитель фізики не припиняє випробовувати старшокласників і влаштовує конфлікт з Пашею через оцінку. Весь клас тепер писатиме контрольну. Паша просить вчительку фізики допомогти йому, та її чоловік влаштовує сцену ревнощів вдома. Паша дізнавшись, що це Даня влаштував квест, накидується на нього. Однокласники засуджують Даню, проте Лола підтримує його. Ася видалила фото із чистилища. Але Ніка, все одно, хоче перевестися в іншу школу. Ооох.. Події стають все напруженішими! Не пропустіть наступну серію!
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