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Samsung випустила надзвичайно зворушливу рекламу Galaxy S22 Ultra

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У новенький Galaxy S22 Ultra закохався домашній павучок - фото 1
У новенький Galaxy S22 Ultra закохався домашній павучок

Samsung випустила рекламу у вельми невластивому для себе стилі. Присвячений новому флагману Galaxy S22 Ultra ролик розповідає цікаву любовну історію з несподіваним кінцем.

Доповнює атмосферу класичний хіт Love Hurts гурту Nazareth. Але арахнофобам ми б не рекомендували її дивитися. Якщо ж ви не боїтеся павуків, то хайда разом з Радіо MAXIMUM милуватися зворушливою рекламою Samsung Galaxy S22 Ultra.

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За сюжетом ролика, милий домашній павук, що сидить в акваріумі, побачив велику рекламу нового флагмана Samsung на стіні будинку навпроти. Особливу увагу "пухнастика" привернули кілька камер, які разюче нагадують очі самого павука. Це було кохання з першого погляду. Проте щастя членистоногого тривало недовго. Згодом рекламу прибрали, а у павучка почалася депресія. Але в історії все ж таки щасливий кінець. Самі дивіться:

Нагадаємо, що Galaxy S22 Ultra отримав 6,8-дюймовий екран Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю Quad HD+ і адаптивною частотою оновлення 1 – 120 Гц. Гаджет працює на процесорах Exynos 2200 або Snapdragon 8 Gen 1, може похизуватися акумулятором на 5000 мАг і S Pen у комплекті. Блок камер представлений головним модулем на 108 Мп, ультрашириком на 12 Мп та двома телевиками по 10 Мп з 3- та 10-кратним оптичним зумом.

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