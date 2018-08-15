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Samsung представила перший серійний 5G-модем
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Виробники телекомунікаційного обладнання та споживчої електроніки готуються до введення стандарту 5G на ринок.
Багато компаній працюють над створенням пристроїв нового покоління, що підтримують нову технологію. Сьогодні компанія Samsung представила перший у світі серійний 5G-модем і розповіла про його можливості.
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Ключовою відмінністю новинки від попередників стала безпрецедентний швидкість передачі даних у мобільних мережах.
Exynos Modem 5100 може забезпечити максимальну швидкість з'єднання до 2 Гбіт/с у піддіапазоні 6 ГГц, і до 6 Гбіт/с у міліметровому діапазоні. Це перевищує можливості 4G-мереж у 1,7 і 5 разів відповідно.
Згідно з прес-релізом компанії, тестування нового обладнання йде повним ходом. Уже була здійснена передача даних між станцією 5G та прототипом модему в умовах, наближених до реальних.
Модем збереже і зворотну сумісність з мережами 2G GSM / CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA і 4G LTE. Таким чином, навіть при відсутності покриття 5G, користувач не залишиться без зв'язку. При роботі в мережі LTE швидкість з'єднання знизиться до стабільних 1,6 Гбіт/с.
Наразі Samsung активно співпрацює з виробниками обладнання та мобільними операторами, намагаючись популяризувати 5G та вивести стандарт на ринок мобільних комунікацій. Очікується, що модем стане доступним для ОЕМ-виробників і їх партнерів уже до кінця 2018 року.
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