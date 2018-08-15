Samsung представила перший серійний 5G-модем

Це перший 5G-модем, який надійде в серію / Geek Culture

Виробники телекомунікаційного обладнання та споживчої електроніки готуються до введення стандарту 5G на ринок.

Багато компаній працюють над створенням пристроїв нового покоління, що підтримують нову технологію. Сьогодні компанія Samsung представила перший у світі серійний 5G-модем і розповіла про його можливості.

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Ключовою відмінністю новинки від попередників стала безпрецедентний швидкість передачі даних у мобільних мережах.

Exynos Modem 5100 може забезпечити максимальну швидкість з'єднання до 2 Гбіт/с у піддіапазоні 6 ГГц, і до 6 Гбіт/с у міліметровому діапазоні. Це перевищує можливості 4G-мереж у 1,7 і 5 разів відповідно.

Згідно з прес-релізом компанії, тестування нового обладнання йде повним ходом. Уже була здійснена передача даних між станцією 5G та прототипом модему в умовах, наближених до реальних.

Samsung показав 5G-модем / samsung

Модем збереже і зворотну сумісність з мережами 2G GSM / CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA і 4G LTE. Таким чином, навіть при відсутності покриття 5G, користувач не залишиться без зв'язку. При роботі в мережі LTE швидкість з'єднання знизиться до стабільних 1,6 Гбіт/с.

Наразі Samsung активно співпрацює з виробниками обладнання та мобільними операторами, намагаючись популяризувати 5G та вивести стандарт на ринок мобільних комунікацій. Очікується, що модем стане доступним для ОЕМ-виробників і їх партнерів уже до кінця 2018 року.

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