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Руслана провела унікальне новорічне шоу на сонячній енергії: відео
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Співачка Руслана у ролі Посла Відновлюваної Енергії у світі влаштувала в новорічну ніч унікальне концертне шоу на чистій енергії сонця, кинувши виклик існуючій старій енергосистемі.
Це вперше у світі в Новорічну ніч відбулась подія з онлайн-переключенням зі старих джерел енергії на сонячну енергію! Символічно, що шоу, як початок масштабного проекту, відбулось у найбільш сонячному регіоні України – у місті Ізмаїл в Бессарабії.
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Безпосередньо біля місця проведення акції були встановлені сонячні панелі та накопичувачі сонячної енергії, заряджені від яскравого сонця Бессарабії, що і забезпечило 100% чистої енергії весь комплекс.
Гостям свята представили відео, відзняте на орбіті Землі німецьким космонавтом, який звертався до майбутніх поколінь та говорив про важливість переходу на чисту енергію та збереження планети. Відеопривітання до гостей заходу записали Голова всесвітньої вітроенергетичної асоціації, член виконавчого комітету глобальної платформи Global 100%RE Стефан Гзаєнгер (Німеччина) та Голова вітроенергетичної асоціації Європи "WindEurope Associacion", Джайлз Діксон (Бельгія). Група компаній "Метрополія" на чолі з Генеральним директором Віктором Куртєвим стала не тільки натхненниками заходу, а й організатором та приймаючою стороною.
Засвідчити свою повагу і взяти участь в унікальній події приїхали лідери індустрії та впливові експерти у сфері відновлювальної енергетики з України та Європи. На заході був присутній один із ключових світових експертів, автор першого закону про "зелений тариф" Ханс-Йозеф Фелль (Німеччина). У своїй промові він розповів про важливість переходу українців до відновлюваних джерел та повної енергонезалежності.
За хвилину до Нового року на очах у здивованої публіки і перед об'єктивами камер, весь комплекс був відключений від "старої" енергії.
Рівно опівночі натисканням кнопки Руслана запустила Чисту енергію, що живила всю енергосистему місця проведення акції 100% відновлюваної енергії, і символічно назвала її "Ноїв Ковчег".
Ця кнопка переходу на власну чисту енергію сонця і вітру, вироблена з 100% Renewable джерел, насправді в нашій голові. Цю кнопку зі старою, нібито "недорогою" енергією, за яку ми платимо ціною життя планети, свого здоров'я і майбутнього, треба знайти і перемкнути у себе в голові! – дуже емоційно поділилася своїми відчуттями Руслана.
Ініціатива названа "Go RE100!" та має на увазі заклик цивільного переходу на відновлювану енергію без воєн за енергоресурси.
Зустрівши Новий рік, Руслана у супроводі музикантів виконала нові пісні, свої найпопулярніші хіти та різдвяні колядки. Підспівуючи співачці, глядачі у залі влаштували флешмоб, метою якого було зловити дзеркалами промені прожекторів, створених сонячною енергією.
"Тільки Руслана могла ризикнути і разом з нами зробити такий масштабний проект у новорічну ніч! Цього року ми ще плануємо зробити багато цікавих подій для переходу якомога більшої кількості людей на Чисту енергію!" – прокоментував подію організатор та гендиректор групи компаній "Метрополія" Віктор Куртєв.
Одразу за Русланою на сцені з'явилася співачка Златна Марія. Вечір продовжили запальними болгарськими ритмами "Фа-Дієз". Новорічний настрій і танцювальні ритми ставив діджей вечора – Саня Димов.
Один з організаторів і натхненників проекту #ReNewYear, гендиректор групи компаній "Метрополія" Віктор Куртєв прямо на сцені запустив таймер – зворотній відлік до відкриття нової зірки сузір'я сонячних станцій Бессарабії – Порт-Солар.
Енергії, накопиченої від сонця в цей зимовий новорічний день, було досить для продовження святкового шоу до самого ранку. Власник клубу зізнався, що хоче залишити свій комплекс на чистій енергії і вже не перемикатися на "стару".
#ReNewYear став новим символом і брендом прийдешнього року і можливо всього десятиліття.
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