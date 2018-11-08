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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Розпалася ще одна голлівудська сімейна пара

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Феріс нещодавно завела роман з кінооператором - фото 1
Феріс нещодавно завела роман з кінооператором / Peopletalk

Зіркове подружжя Кріс Пратт і Анна Феріс офіційно оформили своє розлучення.

Пара Кріс Пратт і Анна Феріс була разом 10 років. Актори подали заяву про розлучення ще рік тому.

І ще: Чому нещасливі пари все одно не розлучаються

Розпалася ще одна голлівудська сімейна пара - фото 287508
Розпалася ще одна голлівудська сімейна пара

Як повідомляє TMZ, екс-кохані повинні жити один від одного не далі, ніж за вісім кілометрів, щоб мати можливість спільно виховувати 6-річного сина Джека. А якщо Кріс або Анна захочуть змінити місце проживання, вони повинні в письмовій формі повідомити про це.

Також знаменитості мають право проводити зі спадкоємцем не більше 30 днів за кордоном. Зараз зірка "Миру Юрського періоду" зустрічається з дочкою Арнольда Шварценеггера Кетрін, а Феріс нещодавно завела роман з кінооператором Майклом Барретом.

Кріс Пратт і Кетрін Шварценеггер - фото 287509
Кріс Пратт і Кетрін Шварценеггер

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Джерело: peopletalk
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