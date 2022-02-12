Roxolana показала, що таке Girlzzzz power на сцені Нацвідбору на Євробачення 2022

У фіналі Нацвідбору на Євробачення свій номер показала співачка Roxolana. Виконавиця розкачала аудиторію та суддів композицію " Girlzzzz", яка миттєво закарбовується у пам'яті. Дивіться відео виступу співачки на Радіо MAXIMUM!

Співачка Roxolana показала, що таке справжня жіноча сила у виступі у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022. Дивіться запальний виступ співачки на Радіо MAXIMUM.

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Відразу ж зауважимо, що виконавиця неабияк хвилювалася під час виступу. Це відчувалося у її голосі, який тремтів. Також можна було зауважити, що бек-вокал відверто переспівував її. Цікаво, як її спів оцінить професійне журі та глядачі. Ярослав Лодигін сказав, що йому сподобалася така репрезентація України. Ба більше, він додав, що виконавицям в рази складніше, адже двоє з трьох суддів – розкішні жінки.

Джамала зауважила, що їй хотілося в очах співачки побачити більше віри в себе.

"Усе в тебе є: тембр, стиль, пісня. Просто хочеться трохи більше впевненості. Все", – підкреслила вона.

Roxolana – Girlzzzz, дивіться крутий виступ співачки у фіналі Нацвідбору:

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