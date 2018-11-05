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Робот 2.0: у мережі з'явився трейлер нового фільму

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Робот 2.0 - фото 1
Робот 2.0

Промовідео Робот 2.0: включає безліч спецефектів з людиноподібними роботами. Вихід фільму запланований на 2018 рік.

У мережі з'явився трейлер фільму Робот 2.0 від індійської студії Dharma Productions. Стрічка, судячи з трейлеру, буде рясніти спецефектами і яскравими кадрами з людиноподібними роботами, що складаються з смартфонів.

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Також очікуються сцени зі смішними машинами і епічними боями, які мало чим нагадують кінопродукт Голлівуду.

У головних ролях в стрічці знялися Раджнікант, Акшай Кумар, Емі Джексон і Суданшу Пандей. Режисером виступив С. Шанкар.

Світова прем'єра фантастичної стрічки відбудеться 29 листопада поточного року.

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Джерело: youtube
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