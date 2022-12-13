Рів з крокодилами на кордоні з росією: Вадим з Маріуполя про плани після перемоги

Маріуполець Вадим двічі втратив все майно та домівку через російських окупантів, та він впевнений, що всі території нашої країни повернуться і війна обов'язково завершиться перемогою України.

Російські окупанти століттями прагнули знищити українців і досі намагаються це зробити, але їм ніколи не вдасться здолати наш дух. Це підтверджує історія Вадима Заболотного, який родом з Донецька та жив у Маріуполі. Чоловік двічі втратив дім та все майно через загарбників, тому зараз мешкає у доньки у Львові, про що він розповів в рамках проєкту "СВОЇ" на 24 каналі.

Повне інтерв'ю про Маріуполь у 2014 та 2022 роках, моторошну евакуацію та віру у світле майбутнє читайте тут

Після перемоги Вадим хотів би знову бути у рідному місті, хоча й розуміє, що його домівка зараз зовсім не така, як була до початку повномасштабного вторгнення.

Я б хотів повернутися в Маріуполь, але я розумію, що це буде нескоро. Навіть це не стосується перемоги, на яку ми всі так чекаємо. Ми думаємо: якщо ми переможемо цьогоріч чи на початку наступного року, а куди потім повертатись, де мешкати? Намет? Наша хата, наш дім… Він нібито цілий, але вщент вигорілий зсередини, – ділиться він.

Та це не заважає Володимиру щиро вірити у те, що Україна переможе та всі наші землі вдасться врятувати з окупації.

Я 8 років живу не тільки війною, я живу надією і вірою в те, що все повернемо. І мій… Я не хочу сказати рідний (Донецьк – ред.), бо росіяни споганили за цей період асоціації зі словом "рідний". Але Донецьк повернуть, усе повернемо, – наголошує чоловік.

Вадим з болем згадує евакуацію з Маріуполя / Фото 24 каналу

Після всіх жахів, які йому довелось пережити, Вадим, як і всі українці, прагне максимально відділитись від країни-агресора та її прихильників.

Ця війна повинна закінчитися перемогою. Перемир'я у цій війні вже не буде. Повинна бути чиясь перемога. Наша! А після цього – рів з крокодилами, чи якась стіна. Чи ще щось. А всіх прихильників Росії – туди (за кордон – ред.). А потім стіна, і щоб всіх випускати, нікого не впускати, – наголошує маріуполець.

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