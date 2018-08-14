Рибний дощ: в Тайвані рибалка зняв дивне відео

У порту столиці Тайваню Тайбеї рибалка зняв на відео момент, коли тисячі сардин почали вистрибувати з води.

"Все це ілюзія", – підписав він фото з "уловом", який збирав прямо зі свого судна.

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Насправді, сардин була така величезна кількість, що вони створили так званий ефект дощу.

За словами місцевих жителів, сардини вистрибують з води якщо очікується наближення тайфуну.

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