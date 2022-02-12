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Режисер "Паразитів" назвав найкращі фільми, які він дивився у 2021 році

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Фільм Не дивіться вгору сподобався режисерові - фото 1
Фільм Не дивіться вгору сподобався режисерові

Режисер оскароносної картини "Паразити" Пон Чжун Хо назвав найкращі фільми, які він переглянув торік. Дізнайтеся, які стрічки припали йому до душі найбільше.

Своїми вподобаннями Пон Чжун Хо поділився з корейським кіножурналом FILO, пише Collider. Відразу ж зауважимо, що не всі стрічки з його ТОПу вийшли у 2021 році.

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Серед фільмів, які найбільше сподобався, він назвав картину Netflix "Не дивіться вгору" з Леонардо Ді Капріо і Дженніфер Лоуренс. Також йому припала до душі екранізація оповідання Муракамі "Сядь за кермо моєї машини" Рюсуке Хамагуті, а також документальна анімаційна драма "Flee".

Продовжили список кращих фільми "Захід" із Шарлоттою Генсбур та "Вибачте, ми вас не застали" Кена Лоуча, анімаційна картина "Мітчели проти машин", французька драма "Подія" (L'événement) і південнокорейський документальний фільм "Sewing Sisters".

А от японську 5-годинну драму Рюсуке Хамагуті "Щаслива година" 2015 року він назвав одним із найкращих фільмів, які він подивився минулого року.

Сам Пон Чжун Хо у 2021 році очолив журі Венеційського кінофестивалю. А роком раніше його фільм "Паразити" отримав чотири премії "Оскар".

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