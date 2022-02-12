Режисер "Паразитів" назвав найкращі фільми, які він дивився у 2021 році

Режисер оскароносної картини "Паразити" Пон Чжун Хо назвав найкращі фільми, які він переглянув торік. Дізнайтеся, які стрічки припали йому до душі найбільше.

Своїми вподобаннями Пон Чжун Хо поділився з корейським кіножурналом FILO, пише Collider. Відразу ж зауважимо, що не всі стрічки з його ТОПу вийшли у 2021 році.

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Серед фільмів, які найбільше сподобався, він назвав картину Netflix "Не дивіться вгору" з Леонардо Ді Капріо і Дженніфер Лоуренс. Також йому припала до душі екранізація оповідання Муракамі "Сядь за кермо моєї машини" Рюсуке Хамагуті, а також документальна анімаційна драма "Flee".

Продовжили список кращих фільми "Захід" із Шарлоттою Генсбур та "Вибачте, ми вас не застали" Кена Лоуча, анімаційна картина "Мітчели проти машин", французька драма "Подія" (L'événement) і південнокорейський документальний фільм "Sewing Sisters".

А от японську 5-годинну драму Рюсуке Хамагуті "Щаслива година" 2015 року він назвав одним із найкращих фільмів, які він подивився минулого року.

Сам Пон Чжун Хо у 2021 році очолив журі Венеційського кінофестивалю. А роком раніше його фільм "Паразити" отримав чотири премії "Оскар".

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