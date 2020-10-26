Рейтинг найкращих бойлерів 2020: яку модель вибрати

Підвищеною популярністю серед власників квартир та будинків користуються накопичувальні електричні водонагрівачі. Такі прилади надають можливість забезпечити безперебійне гаряче водопостачання.

Ми підібрали найкращі бойлери об'ємом від 50 до 80 літрів, які є оптимальними для більшості споживачів. Це найпопулярніші прилади 2020 року, які отримали багато схвальних відгуків споживачів.

Nova Tec NT-S 80

Ця модель бойлера створена в Україні з дотриманням сучасних стандартів екологічної чистоти та енергозбереження.Водонагрівач розрахований на підігрів та збереження до 80 л гарячої води. Цієї кількості достатньо для задоволення потреб 2-3 мешканців квартири.

Резервуар виконано з високоякісної емальованої сталі. Для забезпечення додаткового захисту від протікання поверхня покрита рівномірним шаром довговічної титанової емалі. Бак оснащений пінополіуретановою термоізоляцією, що дозволяє підтримувати бажану температуру води. Така особливість конструкції сприяє зменшенню споживання електроенергії.

Відстежувати температуру води можна за механічними датчиками, розміщеними на корпусі бойлера. Повний обсяг нагрівається за 2,4 години. Це вдається завдяки відкритому ТЕНу, який безпосередньо контактує з водою. Нагрівальний елемент виробництва Італії виконано з міді.

Бойлер Nova Tec NT-S 80 привертає увагу споживачів ще й доступною ціною.

Atlantic O'Pro Slim PC 50

Бойлер Atlantic цієї моделі стане оптимальним варіантом для власників невеликих квартир. Його ширина складає приблизно 30 см, глибина – 34 см, заввишки прилад досягає 92 см. Водонагрівач розрахований на 50 літрів.

Вузька форма бойлеру дозволяє скоротити час нагріву води до 30% у Для ефективного збереження температури всередині приладу передбачений пінополіуретановий шар. Високоточна автоматика попереджає перегрів і відключає бак, коли температура води досягає максимальних показників.

Водонагрівач оснащений мідним ТЕНом потужністю 2 кВт. Він забезпечує швидкий нагрів води.

Gorenje GBF80/UA

Бойлер Gorenje має подвійний захист від корозії. Два закритих ТЕНи потужністю 2 кВт ー беззаперечна перевага моделі. Вони забезпечують довгий термін служби й захищають пристрій від замикання.

Регулювати температуру та встановлювати економічний режим значно легше завдяки терморегулятору механічного типу. Споживачі мають можливість обирати оптимальні температурні показники в діапазоні від 15 до 75 градусів.

Бойлер розрахований на 80 літрів води. Корпус виконано з міцної сталі.

Atlantic Round 80 VMR

Ще одна цікава й популярна пропозиція бренду Atlantic. Бойлер з одним ТЕНом на 1,5 кВт – цього достатньо для підігріву 80 літрів води до температури 63 градуси за три години. За один цикл нагріву прилад споживає електроенергію обсягом 4,5 кВт-год.

Всі моделі ROUND оснащено пінополіуретановою ізоляцією. Вона забезпечує значне зниження теплових витрат та збереження води в гарячому стані протягом тривалого часу.