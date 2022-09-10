Ретроградний Меркурій 2022: що варто і що не можна робити у цей період

Ретроградний Меркурій у 2022 році припадає на період з 10 вересня по 2 жовтня. Тому розповідаємо, як це впливає на людей та від яких справ краще відмовитись у цей час.

Ретроградний Меркурій у 2022 припадав на чотири періоди: з 14 січня по 3 лютого, з 10 травня по 2 червня, з 10 вересня по 2 жовтня, а також з 29 грудня по 18 січня 2023 року. Тож зараз починається третій час ретроградності цієї планети, який може позначатись на якості та активності життя людей. Тому зібрали поради астрологів про те, чим не можна займатись під час ретроградного Меркурія та на що варто звернути увагу, пише Радіо MAXIMUM.

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Що не можна робити під час ретроградного Меркурія:

Вирушати у далекі мандрівки

Переїздити спонтанно

Необачно ставитись до документів

Починати інвестиції

Робити значні покупки

Надто сильно поспішати

Відмовлятись рухатись вперед

Що варто робити під час ретроградності Меркурія:

Докладати максимум зусиль для завершення справ

Проводити час з близькими та друзями

Викидати все зайве з домівки та життя

Заводити нові корисні звички та хобі

Приділяти час своєму здоров'ю

Займатись спортом та будь-якими активностями

Наводити лад навколо себе та у власних думках

Планувати найближче майбутнє, ставити нові цілі

Займатись саморозвитком та самоосвітою

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