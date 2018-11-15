Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Радіо МАКСИМУМ і СпортЛайф розігрують круті призи: як стати переможцем

  • 61
"Фітнес Ранок зі СпортЛайф" - фото 1
"Фітнес Ранок зі СпортЛайф"

На Радіо МАКСИМУМ стартує проект "Фітнес Ранок зі СпортЛайф", у якому можна отримати крутий подарунок. Бери участь та вигравай призи!

З 15 листопада по 13 грудня на Радіо МАКСИМУМ триває акція від мережі СпортЛайф. Щоб виграти подарунок – потрібно всього лиш відповісти на запитання ведучих під час прямого ефіру.

Взяти участь у розіграші призів дуже просто:

  • По буднях вдправляй на вайбер 063 20 111 24 повідомлення Максимум СпортЛайф
  • Чекай на дзвінок ведучих Радіо МАКСИМУМ у прямому ефірі
  • Відповідай на запитання ведучих та вигравай приз – абонемент у СпортЛайф!

Не прогав свій шанс стати максимально крутим, успіхів!

Тут більше: Правила акції "Фітнес Ранок зі СпортЛайф"

Джерело: Парнерська публікація
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1454
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811705
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт