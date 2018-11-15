Радіо МАКСИМУМ і СпортЛайф розігрують круті призи: як стати переможцем

На Радіо МАКСИМУМ стартує проект "Фітнес Ранок зі СпортЛайф", у якому можна отримати крутий подарунок. Бери участь та вигравай призи!

З 15 листопада по 13 грудня на Радіо МАКСИМУМ триває акція від мережі СпортЛайф. Щоб виграти подарунок – потрібно всього лиш відповісти на запитання ведучих під час прямого ефіру.

Взяти участь у розіграші призів дуже просто:

По буднях вдправляй на вайбер 063 20 111 24 повідомлення Максимум СпортЛайф

повідомлення Чекай на дзвінок ведучих Радіо МАКСИМУМ у прямому ефірі

Відповідай на запитання ведучих та вигравай приз – абонемент у СпортЛайф!

Не прогав свій шанс стати максимально крутим, успіхів!

Тут більше: Правила акції "Фітнес Ранок зі СпортЛайф"